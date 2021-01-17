أرضيات الملاعب محتاجة راحة

Sunday النهار

يتفق كل من له علاقة بكرة القدم أن أرضية الملاعب هي العنصر الأهم لمشاهدة كرة قدم جميلة، سواء للاعب الذي يسهل عليه السيطرة على الكرة أو للمشاهد الذي يستمتع برؤية ملعب جذاب، أو للمدرب الذي يضع تكتيكاً معيناً. ويستغرب جمهور الساحرة المستديرة المحلي التجاهل الواضح لأرضيات الملاعب في الكويت رغم أنها أهم عنصر في اللعبة من حيث تطبيق تكتيك المدربين أو ابراز مهارات اللاعبين أو حتى امتاع المشاهدين بمنظر رائع للملعب، هذا بخلاف ان سوء الأرضية يكون سببا رئيسا في اصابات اللاعبين العضلية والمفصلية. ولطالما تسببت الأرضية في احراج شديد لكل من له علاقة بكرة القدم عندما تستضيف الكويت بطولة قارية أو اقليمية، ويتذكر الجمهور شكل ستاد الصداقة والسلام في افتتاح خليجي 10 عام 1990 عندما تم طلاء الأرضية بالصبغ الأخضر بعد تأثرها ببروفات حفل الافتتاح، بينما لايزال منظر الوحل والحفر التي ملأت أرضية ستاد نادي الكويت في خليجي 15 عام 2003 حاضرا في ذاكرة المشاهدين. والغريب ان المشكلة مستمرة في ملاعب الأندية رغم الصيانة الدورية حتى في الستادات الجديدة التي أنشئت في الفترة الأخيرة بأندية الجهراء والشباب والتضامن وخيطان بها العيوب ذاتها، بينما تحسن الأمر قليلا مع ستاد جابر الذي استضاف الثلاثاء الماضي المباراة النهائية لكأس ولي العهد وظهر بصورة مميزة.

ويتفق الرياضيون على ان العلة تكمن في استهلاك الأرضية بكثرة اقامة المباريات والتدريبات، ويختفلون في ايجاد الحل الانسب ما بين انشاء ستادات خاصة للمباريات الرسمية، أو توفير ملاعب خارجية للتدريبات أو التعاقد مع شركات متخصصة للعناية بالأرضية.

وأكد المدرب الوطني عبداللطيف الرشدان ان استهلاك الأرضية في التدريب هو أهم الأسباب التي تؤدي الى ظهورها بهذا الشكل المزري، وقال الرشدان: نوعية العشب التي تستخدم في ملاعبنا لا تختلف كثيرا عما يستخدم في دول المنطقة، لكن المشكلة أننا هنا نستهلك أرضيات الملاعب في التدريب وكثرة المباريات. ولفت الرشدان الذي كان رئسا للجنة الفنية للمنتخب الى ان المتعارف عليه في الدول المتقدمة كروية ان الملعب الرئيس يكون فقط للمباريات، بينما تقام التدريبات على ملاعب مخصصة لذلك، موضحا: «عندما كنت أرافق الأزرق في مبارياته الخارجية، يتم توفير مسطحات خضراء أو ملاعب خارجية لنخوض عليها التدريبات». وأضاف: «حتى عندما يسمح لنا بالتدريب على ملعب المباراة، فهناك تدريبات خاصة ومحددة يشرف عليها مسؤول عن الملعب، ولا يسمح للاعبين بالتأثير على أرضية الملعب، وهذه الأمور نفتقدها في ملاعبنا للأسف».

وذكر الرشدان حادثة توضح اهتمام اتحادات الدول بأرضيات الملاعب عندما كان الأزرق يستعد للسفر مواجهة أستراليا في تصفيات كأس آسيا 2011. وقال: «أرسل لنا الاتحاد الأسترالي فاكسا يطلب فيه ارسال أحذية جميع لاعبي المنتخب قبل 15 يوما من موعد اللقاء، وعندما استفسرت عن السبب ذكروا أنه يريدون فحص الأحذية ليتأكدوا من أنها لا تحمل جرثومة أو بكتيريا قد تؤثر على عشب الملعب الذي ستقام عليه المباراة، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع ان الاهتمام بالأرضية يصل الى هذه الدرجة».

وأيد الرشدان فكرة اقامة ستاد في كل محافظة يكون مخصصا فقط للاقامة المباريات بلا مضمار وبمدرجات قريبة من الملعب، على ان تكون ملاعب الأندية مخصصة للتدريبات، مشيرا الى تقصير الأندية المطالبة بالتعاقد مع شركات متخصصة للعناية بملاعبها، وقال: «نرى في ملاعبنا ان الأمر يقتصر على عامل يقوم بري العشب، وآخر يقوم بقصه».

ولفت الى ان شكل أرضية الملعب لا يؤثر فقط على الأداء الفني بل يمتد تأثيره الى المشجع على المدرجات أو المشاهد خلف شاشات التلفزيون، مطالبا بايجاد الحلول لهذه المشكلة التي مازالت مستمرة في ملاعبنا.

بدوره، طالب رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة د عبدالمجيد البناي بتخصيص المنطقة المقابلة لستاد جابر لاقامة مدينة رياضية تضم ملاعب متنوعة للتدريبات تشمل كل الأرضيات: العشبية والصناعية والصالات المغطاة، بالاضافة الى مستشفى رياضي شبيه مستشفى اسبيتار في قطر.

وأضاف البناي: «المنتخب الاول أو المنتخبات السنية لا تحتاج الى ملعب تدريب في مقر الاتحاد، بل ينقصها ملاعب مجهزة لأداء التدريبات، مع عيادة طبية، لكي نضمن سلامة اللاعب ونقوم بتجهيزه بأفضل صورة ممكنة».

وقال ان كثرة التدريب على الملعب ذاته يؤثر على الأرضية ويجعلها غير صالحة لممارسة كرة القدم، وهو ما يؤثر سلبا على اللاعبين ويعرضهم لأصابات متنوعة، موضحا: «الأرضيات السيئة تسببت في اصابات مفصلية وعضلية لبعض لاعبي المراحل السنية للمنتخب، وهو امر غريب، خصوصا ان عضلة اللاعب الناشئ تكون قوية جدا ومن المفترض ألا يعاني من أي اصابات من هذا النوع». وأضاف: «كثرة الاصابات خصوصا العضلية منها تدفع الجهاز الطبي في بعض الأحيان الى تكثيف العلاج في عندما يكون الفريق مقبلا على المشاركة في بطولة هامة، وهذا الأمر قد يؤثر على اللاعب وربما يؤدي الى تفاقم الاصابة». وأدرف: «بعض الأرضيات السيئة تؤثر على الظهر، ومن ثم ينتقل التأثير الى بقية المفاصل، وتجعل اللاعب عرضة للاصابة في أي وقت».

ولفت الى ان الوضع المحلي لا يمكن مقارنته بالدول الأوروبية التي تقوم الأندية فيها بتوفير نوعين من التربة احداها صيفية ويتم تبريدها بمواد خاصة لتكون مناسبة للأجواء، وأخرى شتوية تحتاج للتدفئة في بعض الأوقات، مؤكدا ان الوضع يحتاج الى خطة مستقبلية لتطوير الملاعب وانشاء أخرى لان الأرضيات هي أهم عناصر في منشآت كرة القدم.

من جهته، قال مدافع الأزرق السابق يوسف دوخي ان الأندية تستطيع ان تجد حلولا من خلال استئجار ملاعب من المدارس أو بعض الهيئات وتخصيصها للتدريبات، متفقا مع الرشدان والبناي على ان كثرة التدريبات والمباريات هو السبب الأساس في استهلاك الأرضية.

وروى حادثة حول الفرق بين العشب الطبيعي والعشب الصناعي، وقال ان أنه أراد الاستثمار في تأجير ملاعب كرة القدم، وقام بتجهيز ملعب بأرضية طبيعية ذات مقاييس عالمية. وأوضح دوخي: «زرعت أرضية الملعب بعشب طبيعي وبعناية خاصة جادة، ونالت الأرضية استحسان الجميع بمن فيهم لاعبو المنتخب الدوليون، لكن هذا الأمر لم يكن مفيدا من الناحية الاستثمارية لان الأرضية تحتاج الى الراحة».

وتابع دوخي الذي تعرض للاصابة بسبب الأرضية خلال لقاء الأزرق مع الصومال في كأس العرب 2002: «للمحافظة على الأرضية كان علينا ان نريح الملعب لعدة أيام بعد كل مباراة، وذلك يعني عدم تأجير الملعب في تلك الأيام، وهو الأمر الذي دفعني الى استبدال الأرضية، ووضع عشب صناعي الذي لا يحتاج الى الصيانة ذاتها».

وذكر دوخي ان مدرب كاظمة السابق التشيكي ميلان ماتشالا كان يهتم كثيرا بأرضية الملعب، وقال دوخي ان ماتشالا عندما استلم تدريب الفريق طلب من اللاعبين والمسؤولين في النادي الاهتمام بأرضية ستاد الصداقة والسلام والمحافظة عليها. وتابع دوخي: «كان ماتشالا يوزع تدريبات الفريق على أجزاء الملعب، فلا نتدرب يوميا على الملعب كله، بل يكون التدريب في احدى زوايا الملعب في يوم، ثم في زاوية أخرى في اليوم الذي يليه».

وأضاف: «لكن المدرب بعدما رأى اتحاد الكرة يقيم مباريات الفرق الأخرى والمراحل السنية على الملعب، غير طريقته وأصبحنا نتدرب يوميا في كل أرجاء الملعب، لأنه علم ان ما يقوم به لن يعود بالفائدة المرجوة».

