مطار الدسمة .. أرض خالية من المدارج وأبراج المراقبة

Sunday النهار

أول مطار أنشئ في الكويت عم 1927-1928 كان يقع خلف سور الكويت مباشرة وراء بوابة البريعصي «بوابة الشِعِب»، وكان عبارة عن ارض فضاء خالية من أي معوقات، ولم يكن هناك أي اثر لمدرج أو برج للمراقبة ولا أضواء أو مبان، ولا أقسام للجوازات والصحة أو الجمارك.

ومن المعروف أن أول شركة طيران استعملت مطار الدسمة كنقطة توقف للتزود بالوقود كانت شركة «أمبريال أيرويز» والمعروفة اليوم بـ«برتيش أيرويز» وهي في طريقها من لندن الى الهند أو بالعكس، وكان ذلك في عام 1932، وكان قبل ذلك يستخدم المطار من قبل الطائرات العابرة أو التي تنقل المندوبين الساميين أو كبار المسؤولين.

كان الناس سعداء بمشاهدة الطائرات عن قرب، ففي أحد الأيام عندما كان مقرراً لإحدى طائرات شركة «أمبريال أيرويز» الهبوط بمطار الكويت، أعد لهذه المناسبة الفريدة احتفال كبير في المطار حضره الشيخ أحمد الجابر الصباح (1921 -1950) وجمع غفير من المواطنين، وفي الأيام العادية كان الناس عندما يرون طائرة تحلق على ارتفاع منخفض، يعرفون فوراً بأنها سوف تهبط بمطار الكويت، فيتجهون الى هناك ليشاهدوا الطائرة كحدث فريد لا يحدث كل يوم.

ومن الحوادث البارزة التي حدثت في المطار في عام 1934 لاحدى طائرات شركة «أمبريال أيرويز» وهي من نوع «هورسا»، هو تحطم هذه الطائرة وهي واقفة على الأرض نتيجة لعاصفة قوية جدا تسببت في اسقاطها على الأرض وكسر جزء من جناحها، ما استدعى الشركة الى طلب طائرة اخرى لنقل الركاب واحضار قطع الغيار وبعض الميكانيكيين لتصليح هذا الجزء المكسور من الجناح، وقد أخبرني أحد الحمالين الذين كانوا يعملون لدى شركة الغانم قائلاً: «كانت تأتي الى الكويت طائرتان أسبوعياً تابعة لشركة «أمبريال أيرويز» وهي في طريقها من لندن الى الهند وبالعكس، وكنا نحن نعمل كحمالين لدى شركة الغانم، فكنا نحضر صفائح الوقود من سيف الكويت الى المطار بواسطة سيارة لوري، لان الوقود كان يورد من عبادان بواسطة هذه الصفائح، وكان الغانم وكيلاً لهذه الشركة منذ زمن طويل، ولكن هذا المطار كان بدائياً بكل معنى الكلمة فرأت الحكومة أن تنشئ مطاراً جديداً، وهذا ما جرى وحصل في عام 1947-1948 عندما أنشأت مطاراً حديثاً طبقاً للمواصفات في ذلك الوقت في المنطقة التي تقع فيها الآن ضاحية النزهة.

استخدم هذا المطار منذ انشائه حتى عام 1962 وبعد ذلك انتقل مطار الكويت الى الموقع الحالي.

