«موريس مايز».. سيارة الخمسينيات

Sunday النهار

من السيارات المميزة التي عرفتها الكويت سيارة «موريس مايز» الصغيرة ذات الاربعة سلندرات، الانكليزية الصنع، عرفت هذه السيارة عن طريق شركة نفط الكويت في بداية الخمسينيات، كان متعهداً ومقاولاً من الباطن يشتري هذه السيارات ويؤجرها بدوره على شركة النفط، وهذه توزعها على كبار موظفيها والعاملين لديها في حقول النفط، كانوا عادة من الانكليز والاميركان، كانت السيارة ذات اربعة ابواب من نوع صالون، ونوع آخر على هيئة سيارة بوكس، جزء منها مصنوع من الخشب أو معدن أصفر يشبه الخشب، ونوع ثالث له قمارة عادية للسائق مثل كل السيارات ولكن في الخلف يوجد صندوق مثل صندوق الوانيت لنقل الأغراض.

وكان يتم استعمال سيارة الموريس مايز لفترة قد تطول او تقصر، بعد ذلك يتم بيعها على عامة الناس وكانت مرغوبة لدى الكويتيين لحجمها ورخص ثمنها، وكانت مفضلة جدا لدى أصدقائنا الهنود بصفة خاصة.

واليوم لهذه السيارة العديد من الهواة والعشاق ويعرضون هذه دائماً ضمن السيارات القديمة المميزة التي كانت مستعملة في الكويت قديماً، وهم كلما احتاجوا قطعاً للغيار لسيارة الموريس ما عليهم سوى الاتصال بالنت والايميل بعدد من هواة هذه السيارة في انكلترا وهم لا يزالون يملكون عدداً كبير منها، ويعرضونها وقطع الغيار للبيع بين فترة وأخرى.

ومن ظريف ما يذكر عن هذه السيارة، ان كان لها اشارة على شكل وطول مسطرة (30 سنتيمتر) عند الباب الامامي تخرج الى الخارج الى جهة اليمين عندما يريد الالتفاف الى هذه الجهة، وتخرج اشارة على اليسار عندما يريد السائق الالتفاف نحو اليسار، ولم تكن اي سيارة لديها هذا النوع من الاشارات.

