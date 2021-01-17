العاهل المغربي والرئيس الأميركي يتبادلان أرفع الأوسمة

عربيات ودوليات

الرباط – الوكالات: منح الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب العاهل المغربي الملك محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لـ«تأثيره الايجابي» على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، فيما قال مصدر رفيع في الادارة الأميركية لوكالة «رويترز» ان الرئيس ترامب تسلم أرفع وسام من المغرب.

وفي احتفالية خاصة أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي، سفيرة المغرب الى الولايات المتحدة، لترامب «وسام محمد»، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول، وقُدم كهدية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

كما تلقى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة الى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش جائزتين أخريين لعملهما على الاتفاق الاسرائيلي المغربي الذي جرى التوصل اليه في ديسمبر.

واعلن البيت الأبيض أن ترامب قدم للملك محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى قبل خمسة أيام من نهاية ولايته في مراسم خاصة في واشنطن.

واستحدثت هذه الجائزة العسكرية لتكريم قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وكان منحها متوقفا الى أن قام ترامب باحيائها. ومنح ترامب الوسام الشهر الماضي الى رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان أيضا. وأوضح البيت الابيض أن هذا الوسام يُمنح تكريما لاتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح الا من قبل الرئيس. وقال البيت الأبيض في بيان ان «الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة». وأضاف «ان رؤيته وشجاعته وخصوصا قراره استئناف العلاقات مع اسرائيل كان له أثر ايجابي على المشهد (السياسي) بالشرق الأوسط وشمال افريقيا» ما يمثل «بداية عهد جديد من الأمن والازدهار لبلدينا وللعالم».

العاهل المغربي، الملك محمد السادس، آخر من حصل حتى الآن على وسام الاستحقاق الأميركي، الذي منحه اياه، الرئيس ترامب، الجمعة. واستحدثت هذه الجائزة العسكرية لتكريم قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وكان منحها متوقفا الى أن قام ترامب بإحيائها. ولهذا الوسام 4 درجات تبدأ من درجة «مستحق»، وتصل الى «القائد العام»، ويتكون وسام الدرجة العليا من اكليل أخضر بعقدة ذهبية تحيط بنجمة خماسية ذهبية ويبلغ حجمها أقل من 3 بوصات. وأوضح البيت الابيض أن هذا الوسام يمنح تكريما لاتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح الا من قبل الرئيس.