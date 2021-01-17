واشنطن: الصحراء مغربية.. والحكم الذاتي هو الحل

عربيات ودوليات

الرباط – الوكالات: نظمت الولايات المتحدة والمغرب مؤتمرا وزاريا، عبر تقنية الفيديو، بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر أن الحكم الذاتي هو الاطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، مشيرا الى أن هذا الاجتماع هو اشارة الى حكمة خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

ومن ناحيته قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ان الاجتماع يرسل اشارة مهمة الى أن الاستقرار والسلام هو الخيار المنشود. وقال وزير الخارجية المغربي «هناك توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.. الكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون بالصحراء المغربية». وأضاف «برز زخم جديد برز لوضع حد للنزاع في الصحراء المغربية من خلال خطة الحكم الذاتي».

وأكد بوريطة على أن خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو «الاطار الواقعي الوحيد للحل» مشيرا الى أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هدفه حماية وحدة أراضي بلدنا.

وشدد وزير الخارجية المغربي على أهمية الاعلان الأميركي الذي أكد سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.

من جهته أكد وزير الخارجية الاماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، على موقف دولة الامارات الداعم لسيادة المغرب على الصحراء المغربية. وجاء تأكيد الشيخ عبدالله بن زايد على موقف الامارات من سيادة المغرب للصحراء خلال كلمته في المؤتمر الوزاري مؤكدا «حرصنا على أن نكون في طلائع الدول الداعمة لموقف المغرب بشأن الصحراء».

