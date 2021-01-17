أميركا تصنف الإمارات والبحرين «شريكين أمنيين رئيسيين»

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: صنفت واشنطن الامارات والبحرين، «شريكين أمنيين رئيسيين» للولايات المتحدة، وذلك حسب بيان نشر على موقع البيت الأبيض. وقال البيان ان هذه الخطوة بمثابة «اعتراف بشراكتنا الأمنية الاستثنائية المتمثلة في استضافة الآلاف من جنود الولايات المتحدة والبحارة والطيارين ومشاة البحرية، والتزام كل دولة بمكافحة التطرف العنيف في جميع أنحاء المنطقة». يذكر أن كلا من الامارات والبحرين شاركتا في العديد من التحالفات بقيادة الولايات المتحدة على مدى الثلاثين عاما الماضية. وُيظهر التصنيف الجديد مستوى جديدا من الشراكة بين الولايات المتحدة والامارات والبحرين ويمثل، حسب البيان، «التزاما دائما بالتعاون الاقتصادي والأمني. كما أنه يعكس شجاعتهما غير العادية وتصميمهم وقيادتهم للدخول في اتفاقيات ابراهيم».