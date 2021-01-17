2021 عام التحول إلى «مصر الرقمية».. وإنعاش السياحة

عربيات ودوليات

سلطت الصحف المصرية، السبت، الضوء على العديد من القضايا والموضوعات المهمة على رأسها، بدء التطعيم بلقاح كورونا بداية الشهر المقبل وعدالة التوزيع، وتخصيص 12.7 مليار جنيه من الموازنة لتعزيز الانتقال لـ«مصر الرقمية»، بجانب اطلاق مبادرة «شتي في مصر» التى أطلقتها وزارة السياحة لتنشيط السياحة داخليا وخارجيا، فضلا عن عودة الحياة الى طبيعتها بمدن سيناء، وعودة الاستقرار الأمنى مجددًا الى سابق عهده.

وقالت صحيفة «الأهرام» فى صدر صفحتها الأولى ان وزير المالية، محمد معيط، أكد أنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي الى «مصر الرقمية».

وأضاف أن المشروع الاستراتيجي للرقمنة يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن ادارة موارد الدولة، لافتًا الى أن المشروع يُسهم بشكل فعَّال في ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء اضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

عدالة تامة

وأشار الى أن المتحصلات الحكومية الالكترونية ارتفعت من مليار الى 4 مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات كورونا، لتشهد مصر بذلك نموًا سنويًا بحوالي 250%.

وعلى صدر الصفحة الأولى أيضًا أكدت «الأهرام» أن الحياة في شمال سيناء عادت الى طبيعتها وأن الوضع الأمني أصبح مستقرًا مثلها مثل أي مدينة مصرية.

ونقلت «المصري اليوم» على لسان مصادر خاصة، أنه سيتم بدء التطعيم بلقاح كورونا اعتبارًا من أول فبراير المقبل، للفئات ذات الأولوية من الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وأشارت الى أن الوزارة تجهز 27 مركزًا لبدء التطعيم، على أن يصل بنهاية الشهر الحالى 500 ألف جرعة جديدة من اللقاح الصيني «سينوفارم».

أما «الوطن» فقد نقلت نفي مجلس الوزراء للخريطة المتداولة بشأن توزيع لقاح كورونا وفقًا للشرائح الاجتماعية للمواطين، وتأكيده أن عملية التوزيع ستتم بعدالة تامة دون تفرقة.

«شتي في مصر»

وأشارت الصحيفة أيضا الى أن وزارة السياحة والآثار، نشرت فيديو ترويجيًا لمبادرة «شتي في مصر» والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، على أن يتم تفعيلها بداية من 15 يناير الجاري وحتى 28 فبراير 2021، وذلك لتشجيع حركة السياحة الداخلية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر وتنظيم رحلات: من القاهرة الى كل من: الأقصر،أسوان، شرم الشيخ، طابا، الغردقة ومرسى علم، ومن الاسكندرية الى: الأقصر وأسوان، وذلك بسعر موحد، ذهابا وايابا، يتراوح بين 1500 الى 2000 جنيه شاملة الضرائب، اضافة الى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاث وأربع وخمس نجوم والتي ستطبق أسعارا تشجيعية للاقامة بها شاملة الوجبات والضرائب والخدمة.

كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان. وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ذهاب وعودة شاملة الضرائب خلال الفترة من 15 يناير الى 28 فبراير 2021، بسعر موحد على النحو التالي:

? من القاهرة والاسكندرية الى الأقصر 1500 جنيه مصري، والى أسوان 1800 جنيه.

? من القاهرة أو الاسكندرية الى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، والى مرسى علم 2000 جنيه.

من جهتها، أشارت «اليوم السابع» الى السماح لذوي الاعاقة باستيراد سيارات دون اشتراط تجهيزها طبيا.

وقالت «الوفد» ان «التنمية تعيد الحياة الطبيعية الى سيناء»، ولفتت الى اجازة دار الافتاء صرف أموال الزكاة لتوفير لقاح «كورونا».

فيما قالت صحيفة «الشروق» ان مصر ضمن قائمة أفضل 21 وجهة سياحية فى 2021.

