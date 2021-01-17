افتتاح معبد «إيزيس» بعد 150 عاماً من اكتشافه

عربيات ودوليات

لسنوات عديدة ظل معبد ايزيس بمحافظة أسوان جنوب مصر مسكنا للطيور والخفافيش قبل أن تتحرك وزارة السياحة والآثار المصرية لوضعه في قائمة أعمال الترميم، وعقب عامين من العمل داخل الصرح الأثري الكبير جرى افتتاحه اليوم ليصبح جاهزا لاستقبال الزوار لأول مرة بعد اكتشافه منذ 150 عاما.

وأشاد وزير السياحة والآثار المصرية، خالد العناني، بالجهد الكبير المبذول في ترميم المعبد وتطوير ورفع الخدمات السياحية به، موجها الشكر لجميع الأثريين والمرممين المصريين على اخلاصهم وتفانيهم في العمل رغم ظروف جائحة فيروس كورونا.

ويقع معبد ايزيس الذي يبلغ طوله 19 متر وسط منطقة سكنية بوسط مدينة أسوان، وتعود أهميته الى تشييده في عهد الملك بطليموس الثالث لعبادة الاله ايزيس وثالوث أسوان، والعثور عليه في حالة جيدة عام 1871 خلال مد خط سكة حديد بالمنطقة.

