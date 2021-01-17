بايدن يكشف «خطة اللقاحات»: مليون جرعة يومياً

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عواصم - الوكالات: كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن برنامجه في مجال مقاومة جائحة «كورونا» موضحاً بالتفصيل اجراءاته لتسريع تطعيم الأميركيين ضد الفيروس.

وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب عمليات توزيع اللقاح الجارية حاليا على المواطنين الأميركيين، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الاصابات والوفيات، بينما كان يكشف خطته لمواجهة الجائحة. وقال بايدن في كلمة له حول خطته لتوزيع اللقاح بعد تسلمه لمهامة في العشرين من الشهر الجاري «توزيع اللقاح ضد كورونا حتى الآن كان كارثيا». وأوضح بايدن ان التطعيم ضد فيروس كورونا يعطي كثيرا من الأمل، مشددا على ان ادارته سوف تستخدم قانون الدفاع الوطني لتوفير اللقاحات. وأعلن بايدن انه يعتزم فتح «آلاف» مراكز التطعيم لتسريع حملة التلقيح ضد «كوفيد-19» في الولايات المتحدة. وستتضمن خطة بايدن على زيادة القوى العاملة فاي مجال الصحة العامة لدعم جهود التطعيم. يشار الى ان وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة تجاوزت حاجز 400 ألف حالة. وقال بايدن «لن ندخر جهدا في ايصال اللقاح لكل اميركي» قبل ان يستدرك قائلا «سأكون صريحا والأمور قد تسوء قبل ان تتحسن». وتخطط ادارة بايدن ايضا لتوفير اللقاحات في الصيدليات المحلية بمختلف انحاء اميركا. وكان بايدن قد قال ان ادارته القادمة تسعى لتطعيم 100 مليون شخص خلال الـ100 يوم الأولى من تسلمه لمنصبه.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي «سنستخدم كل موارد الحكومة الفدرالية لانشاء آلاف مراكز التطعيم» المحلية، في الصالات الرياضية او الملاعب. وتشمل خطة الرئيس المنتخب ايضا حشد 100 الف فرد من مقدمي الرعاية الصحية من اجل اجراء اللقاحات، وأضاف «أعدكم، سنتعامل مع هذا الوضع كما لم يحدث من قبل».

الى ذلك اعلنت مختبرات «فايزر» ان تسليم اللقاحات خارج الولايات المتحدة سيشهد تباطؤا نهاية يناير ومطلع فبراير بسبب ادخال تعديلات على عملية الانتاج وسيشمل هذا التأخر دول الاتحاد الأوروبي ما اثار قلقا كبيرا خصوصا مع ظهور نسخ متحورة من فيروس «كورونا» المستجد يؤدي الى تفاقم الجائحة. وقال مصدر في السلطة التنفيذية الفرنسية ان فرنسا ستضطر الى «تكييف وتيرة التلقيح» بسب «تراجع كبير» منتظر في شحنات لقاح «فايزر/بايونتيك» في الأسابيع المقبلة.

في غضون ذلك بدأت احدى اكبر حملات التلقيح في العالم لمكافحة وباء «كوفيد-19» امس في الهند وتشمل تطعيم 300 مليون شخص بحلول يوليو في حين قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي في جنيف «أريد ان ارى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام المئة المقبلة». وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش عن اسفه لـ»فشل التضامن»، موضحا ان «اللقاحات تصل الى الدول العالية الدخل بسرعة في حين ان افقر دول العالم لا تملك ايا منها».

