بنس يقود أميركا وعملية تسليم السلطة

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واشنطن - الوكالات: كشفت مصادر اميركية ان نائب الرئيس مايك بنس يبدو الان وكأنه هو من يتولى قيادة البلاد في تناقض صارخ مع الرئيس دونالد ترامب المحروم من حسابه على «تويتر» ويعيش منعزلا في البيت الأبيض.

وقال مصدر مطلع ان بنس اتصل هاتفيا بنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وهنأها. وكان ذلك اول اتصال بينهما منذ المناظرة التي تواجها فيها في الخريف في اوج الحملة الانتخابية.

كما يعتزم بنس المشاركة في حفل التنصيب، الى جانب الرؤساء السابقين باراك اوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون. وبعد الاحتفال، سيتوجه بايدن الى مقبرة ارلينغتون الوطنية لوضع اكليل من الورود على قبر الجندي المجهول والدعوة الى الوحدة.

من جهة اخرى، تخلو قاعات البيت الأبيض بسرعة كبيرة اذ غادر في الواقع عدد من المستشارين المبنى حاملين وثائقهم والهدايا التذكارية. وأزيلت صور ترامب خلال رحلاته في الولايات المتحدة او حول العالم التي كانت معلقة على جدران الجناح الغربي الشهير. وعلى الجدران الفارغة الكبيرة، لم يتبق سوى عدد قليل من اللوحات في انتظار صور بايدن.

في غضون ذلك حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «اف بي آي» مجددا من احتمال وقوع هجمات اثناء تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل، وتتلقى قوات الحرس الوطني تدريبات للتعامل مع التفجيرات، في حين وعدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بمتابعة محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيا.

وكشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي عن رصد محادثات مثيرة للقلق عبر الانترنت تتحدث عن احتجاجات مسلحة محتملة تزامنا مع التنصيب، وقال «نقوم بتقييم هذه التهديدات مع شركائنا ونوع الموارد التي يجب ان نرصدها لمواجهتها».

في الأثناء ذكرت شبكة سي ان ان، ان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي سترسل مذكرة عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الى مجلس الشيوخ. وقالت بيلوسي، ان هناك تعبئة غير مسبوقة للأمن في الكونغرس بعد الأحداث الأخير. وأوضحت انه اذا ثبت تورط اعضاء بالكونغرس في الأحداث الأخيرة فستتخذ اجراءات ضدهم. وفي مؤتمر صحفي مساء الجمعة، قالت بيلوسي ان المسؤولين يقومون بالتحضير لمحاكمة ترامب التي ستنقل الى مجلس الشيوخ، لكنها امتنعت عن تحديد موعد لنقل المحاكمة، وقالت ان ذلك سيعرف في الوقت المناسب.

