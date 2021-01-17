إندونيسيا.. مئات الضحايا في زلزال سولاويزي

عربيات ودوليات

قضى اكثر من 37 شخصا في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويزي في اندونيسيا، الجمعة، ما ادى الى انهيار ابنية عدة من بينها مستشفى.

وبلغت قوة الزلزال 6.2 درجات ووقع ليلا وأسفر عن مئات الجرحى وأثار الذعر في صفوف السكان. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث تسونامي في حالة حدوث زلازل اكثر حدة. وتشهد اندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب وقوعها في «حلقة النار» بالمحيط الهادي، حيث تصطدم الصفائح التكتونية ببعضها البعض. وفي عام 2018، تسبب زلزال قوته 7.5 درجات وتسونامي لاحق في بالو بجزيرة سولاويزي في مقتل او فقدان اكثر من 4300 شخص. وفي 2004، ضرب زلزال بقوة 9.1 درجات قبالة ساحل سومطرة وتسبب في حدوث تسونامي قتل 220 الف شخص بالمنطقة، بما في ذلك حوالي 170 الف شخص في اندونيسيا.

