ترامب سيغادر واشنطن قبل ساعات من تنصيب بايدن

عربيات ودوليات

سيغادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب واشنطن فجر الأربعاء قبل ساعات من تنصيب خلفه الديموقراطي جو بايدن، الذي لم يهنئه بالفوز بعد.

ومن الواضح ان ترامب لا يرغب في مغادرة العاصمة الفدرالية الأميركية بصفة رئيس سابق، لذلك سيتوجه قبل انتهاء ولايته الى فلوريدا ومقره الفاخر في مارالاغو حيث ينوي الاستقرار. وبعد مغادرته مقر الرئاسة على متن مروحية ستقلع من حدائق البيت الأبيض، سيتوجه رجل الأعمال السابق من قاعدة اندروز العسكرية (ميريلاند) الى مارالاغو في رحلته الأخيرة على متن طائرة الرئاسة. وترامب هو اول رئيس منذ 150 عاما يقاطع حفل تنصيب خلفه.

وبعد اسبوع من اعمال العنف في مبنى الكونغرس، ما زال ترامب يواجه انتقادات من اعضاء حكومته وبينهم وزير الصحة اليكس عازر الذي اكد في رسالة نشرها على حسابه على موقع تويتر الجمعة، انه سيسلم منصبه في 20 يناير، مستنكرا «الاجراءات والخطابات التي تلت الانتخابات».

