أنصار ترامب خططوا لـ«مذبحة» في الكونغرس!

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشف مدعون اميركيون ان مقتحمي مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي كانوا يهدفون الى ارتكاب مذبحة حقيقة ضد مشرعين ومسوؤولين عبر «القبض على مسؤولين واغتيالهم». وأكدوا انه توجد «أدلة دامغة» تعزز ذلك وكان مسؤولون اميركيون اضطروا خلال الأحداث الى الاختباء خوفا على حياتهم. وقُتل ما لا يقل عن خمسة اشخاص فيها من بينهم شرطي.

وكانت الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس اثر اقتحام انصار الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ستأخذ اتجاها اكثر خطورة وفق ما اوردته وكالة الصحافة نقلا عن وثائق قضائية. وطلبت وزارة العدل من المحكمة ان تبقي قيد الحجز جايكوب تشانسلي وهو من اتباع الحركة التي تتبنى نظرية المؤامرة «كيو انون» التُقطت له صورة وهو عاري الصدر بزي مشعوذ في الطقوس «الشامانية» وعلى رأسه قرنان اثناء اعمال الشغب في مكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. وقال المدعون ان تشانسلي (33 عاما) ترك رسالة موجهة الى بنس على منصة مجلس الشيوخ، حيث وقف نائب الرئيس قبل بضع دقائق كتب فيها «الأمر ليس سوى مسألة وقت، العدالة قادمة». وأطلقت السلطات ملاحقات ضد مثيري شغب من بينهم رجل حمل العلم الكونفدرالي داخل الكابيتول وآخر كان يرتدي قميصا كُتب عليه «معسكر اوشفيتز» وبطل اولمبي للسباحة. واقتربت العصابات العنيفة التي اقتحمت مبنى الكابيتول بشكل خطير من نائب الرئيس بنس، الذي لم يتم اجلاؤه من قاعة مجلس الشيوخ لمدة 14 دقيقة تقريباً بعد ان ابلغت شرطة الكابيتول عن محاولات اولية لاختراق المجمع ودخول المتظاهرين داخل المبنى والاقتراب من موقعه، وفقاً لمسؤولي انفاذ القانون ولقطات فيديو من ذلك اليوم نشرتها «واشنطن بوست».

وفي نهاية الأمر، قام ضباط الخدمة السرية بنقل بنس الى غرفة بالقرب من طابق مجلس الشيوخ مع زوجته. وبعد حوالي دقيقة من اخراج بنس من الغرفة صعدت مجموعة من المحتجين السلالم الى الطابق الثاني وطاردوا ضابط شرطة في الكابيتول الذي ابعدهم عن مجلس الشيوخ.

وأفادت «واشنطن بوست» بوجود تقرير داخلي سري في الكونغرس يحذر من «سيناريو عنيف» قبل 3 ايام من احداث الكابيتول. ب حسب الصحيفة الأميركية، فان التقرير الصادر في 3 يناير والمكون من 12 صفحة، اشار بوضوح الى «أن انصار ترامب يرون ان جلسة الكونغرس في 6 يناير هي الفرصة الأخيرة لالغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، وهذا ما يمكن ان يؤدي الى اعمال عنف» مع تصاعد الدعوات للتظاهر امام مبنى الكونغرس، حيث يعقد الأعضاء جلسة للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

