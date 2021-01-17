«البنتاغون»: خفض عديد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميلر، ان مستويات القوات الأميركية في افغانستان وصلت الآن الى 2500 جندي. وأعلن ميلر في نوفمبر عن خطة «البنتاغون» سحب آلاف القوات الأميركية الاضافية من افغانستان والعراق بحلول 15 يناير قبل ايام فقط من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

وفي بيان منفصل، قال ميلر ان عدد القوات الأميركية في العراق انخفض ايضاً الى 2500. وكان هناك ما يقرب من 4500 جندي اميركي في افغانستان و3 آلاف في العراق عندما اعلن ميلر اعلانه في نوفمبر. وأضاف ميلر ان «حكومة العراق والحكومة الأميركية تتفق على ان «داعش» لا يزال يمثل تهديداً وأن وجود الولايات المتحدة والتحالف يظل امراً حيوياً». وقال ميلر في بيانه بشأن مستويات القوات الحالية في العراق «يمكننا الاستمرار في تقديم هذا الدعم لشركائنا العراقيين على مستوى القوات الأميركية المخفضة».

