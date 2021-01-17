التحالف: تدمير 3 «مسيَّرات مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، اطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه اراض الممكلة العربية السعودية. وقال التحالف ان «الحديدة هي مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والارهابية» مشدداً على استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الانساني واتفاقية ستوكهولم. وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» ان الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي دان «اطلاق ميليشيا الحوثي ثلاث طائرات مفخخة دون طيار باتجاه السعودية». وأعربت الامارات عن ادانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران استهداف المملكة العربية السعودية. كما دانت وزارة الخارجية البحرينية «اطلاق الحوثيين عدداً من الطائرات بدون طيار «مفخخة» باتجاه السعودية». واستنكرت وزارة الخارجية اليمنية «اطلاق الحوثيين طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية» مؤكدة «وقوف اليمن مع السعودية ضد كل ما يمس امنها واستقرارها». وقالت الوزارة ان «الحوثيين لا يؤمنون بالسلام، وقرارهم في يد ايران». وفيما رفضت واشنطن الدعوات التي وجهها مسؤولون امميون للتراجع عن تصنيف جماعة الحوثيين «منظمة ارهابية» فقد كشفت مجلة «نيوزويك» الأميركية ان ايران ارسلت طائرات من دون طيار متطورة الى ميليشيات الحوثي. وبحسب تقرير للمجلة فان ايران نشرت طائرات مسيرة من طراز «شهيد-136» التي يطلق عليها ايضا «الطائرات الانتحارية» في محافظة الجوف شمال اليمن وأضاف التقرير ان نشر تلك الطائرات في اليمن يهدف لشن هجوم ضد مجموعة مختلفة من الأهداف في المنطقة.