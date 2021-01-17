نقطة الانطلاق في سباق الإنجازات

آراء

في حلبة السباق يصطف اللاعبون عند نقطة الانطلاقة ويبدأ السباق لنتابع أداء كل واحد منهم وهو يجري حسب طاقته، ونستغرب ونحن نشاهد لاعبا كنا نأمل بأن يكون من الفائزين لكنه مازال واقفا ساكنا مكانه يتشاجر مع هذا وذاك ومنشغلا بأمور جعلته لا يشارك في السباق ولا يدري أصلا أين نقطة الانطلاقة.

بتصوري بان هذا اللاعب الذي لم يشارك في السباق يمثلنا ونجد في مجتمعنا من هم على شاكلته، منهم من يتفنن في صناعة الأزمات التي تمنعنا من التقدم، منهم من يدور حول نفسه ولا يدري من أين يبدأ فيضيع معه مسارنا، ومنهم من يصرخ بشعارات التمني الخالية من أي توجيه واضح فتتعالى الأصوات دون أي إنجاز، نماذج سلبية في مجتمعنا جعلت أقصى طموحنا اليوم بأن نقف على عتبات نقطة الانطلاق ومن بعدها نمشي على خطى من سبقنا، اليوم اصبحنا كشعراء الجاهلية نجلس على الأطلال نتحسر على وضعنا اليوم ونتذكر الماضي الذي كان أكثر جمالا، ماض كنا فيه بالصدارة والكويت هي لؤلؤة الخليج، ما زلنا نتحسر وبنفس الوقت نشاهد بكل فخر جيراننا وإخواننا وهم اليوم في طريقهم للوصول إلى خط النهاية.

إذن دعونا فقط نضع أرجلنا عند نقطة الانطلاقة وأنا على يقين بأننا قادرون على اللحاق ببقية اللاعبين، لكن السؤال كيف ومن ومتى؟ وهل تأخرنا سببه قصور في قدراتنا؟

نأخذ نفساً عميقاً،،،

يجب أن نقتنع بأننا نملك الطاقات والإمكانات للدخول في السباق فنحن من نحمل في داخلنا العزيمة المعطلة وطاقات مكبوتة قادرة على الانطلاق بسباق الإنجازات وتقريب الوطن وبوقت قياسي إلى خط النهاية، نعم طاقات مكبوتة ومعطلة بسبب واقع مرير جعلنا نعيش في دائرة المشاحنات وبيئة محبطة غير محفزة واختيارات غير موفقة.

مؤلم بأن يتغلغل بنا هذا التناقض، بين إمكانات بلا إنجاز، رؤية بلا تحقيق، ماض أجمل من الحاضر، جيل مبدع لا يرى الأمل، طاقات قادرة لكنها مهمشة، على هذا دعونا نشحن الأمل ونرى الموضوع من الجانب المشرق فقد يكون هذا التناقض هو الذي سيشعل الحماس ليجعل انطلاقنا أكثر سرعة عندما نقف عند نقطة الانطلاقة.

