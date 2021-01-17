بدر الكويت رمزاً للعطاء والوفاء.. رغماً عنكم!

آراء

نشهد انتشارا للغة التخوين ومحاكمة النوايا لدينا بالكويت، سواء كان هذا التخوين سياسيا أو اجتماعيا وربما اقتصاديا، ووصلت هذه اللغة اليوم الى المجال الرياضي؛ أنا اختلف مع شخص سياسيا فأقوم بتخوين هذا الشخص أو من يتعامل معه في أي مجال من المجالات.

شهدنا في الأيام القليلة الماضية قيام البعض بتخوين لاعب المنتخب ونادي القادسية بدر المطوع ووصفوه بأنه متخاذل مع نادي الكويت ضد ناديه. هذا الاسطورة الرياضية والذي قدم الكثير للكويت من وقته وجهده وصحته، وهو لاعب خلوق أفرح جماهير القادسية والكويت لسنوات، من المؤسف جدا أن يكون هذا جزاؤه على ماقدمه، كما أنه عملة نادرة وهو الأفضل خلال عشر السنوات الماضية والى الآن بالرغم من تقدمه بالعمر؛ تعشق بدر كل الجماهير الرياضية وليس جماهير القادسية فقط، وأهمس في أذن بدر فأقول له: استمر يابدر الكويت فمازلت قادراً على العطاء والمنتخب يحتاجك خلال المرحلة القادمة، وهذه القلة التي قامت بتخوينك والدخول في نيتك ليست من جماهير نادي القادسية لان جمهور القادسية الذي أسعدته وأفرحته لسنوات لايمكن أن يقول مثل هذه الأقوال ويتهمك بهذا الكلام.

اقول للجميع اتركوا عنكم لغة التخوين، فأنا اذا اختلفت مع شخص لا يحق لي أن أستخونه، أو اذا شخص تعامل مع شخص اختلف معه فأقوم بتوجيه الاتهام والتخوين له أو لهما معا، وبصراحة هذه القلة التي قامت باتهام بدر بالتخاذل والخيانة ضد ناديه لأنها تختلف مع رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم، وأن المطوع يعمل عسكريا في مجلس الامة فهو موظف لدى حكومة الكويت، وليس عند رئيس مجلس الأمة ؛ فماذا تريدون من بدر؟ ان يقدم استقالته أو يأخذ اجازة الى أن يأتي رئيس جديد لمجلس الامة. بذمتكم هل هذه عقلية وتفكير انسان عاقل؟.

بدر قدم للكويت أما هؤلاء الحاقدون والفئة الضالة، فماذا قدمت للكويت؟ بالتأكيد لم تقدم ولا حتى واحد بالمئة مما قدمه المطوع، فبدر لايحتاج الى من يدافع عنه فتاريخه وأرقامه المحلية والعربية والآسوية تشهد له.

ختاما شكرا لك يابدر واستمر ولاتستمع الى هذه الأصوات النشاز.

