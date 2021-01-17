المناعة واجتياح «كوفيد- 19»

آراء

في الوقت الذي استشعر فيه العالم الخلاص من ثقل الجائحة، بسبب اللقاحات التي توصلت إليها شركات ومختبرات الأدوية، ها هو اليوم تظهر سلالات أخرى من كوفيد-19 في كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا واليابان، الفيروس المحور يظهر قدرة مناعية قوية، وها هي اليوم الأخبار كذلك تنقل أن 23 شخصا توفوا عقب تلقيهم لقاح «فايزر» و«بيونتيك» المضاد لـ «كوفيد – 19»، في النرويج وعلى إثرها غيرت السلطات الصحية في البلاد توصيات تطعيم المسنين بهذا اللقاح. ونقلت قناة «أن آر كي» النرويجية عن المتحدث باسم الوكالة قوله: «هذه الحالات ليست مقلقة. من الواضح أن هذا اللقاح له عامل خطر ضئيل للغاية، مع استثناءات قليلة عندما يتعلق الأمر بالمرضى المسنين الذين يعانون من سوء الحالة الصحية». وأضاف: «الآثار الجانبية المعتادة يمكن أن تسهم في مسار أكثر خطورة للأمراض لدى كبار السن». وأضاف المعهد الوطني للصحة تغييرا في توصياته لتطعيم المرضى المسنين المصابين بأمراض خطيرة.

مازال خطر الفيروس قائماً، وربما السرعة التي أنتج بها اللقاح لم تكن كافية للإلمام بجميع آثاره الجانبية وتهديداته الفرعية، فعملية ترخيص اللقاحات كما هو معتاد في العالم قد تمتد إلى 10 سنوات، وأن بعض الوكالات والمؤسسات العالمية تشترط إخضاع اللقاح لثلاث مراحل من التجارب السريرية على البشر قبل ترخيصه للاستخدام العام. وهو ما لم يخضع في اللقاحات المتوافرة، فربما انقاذ الاقتصاد العالمي هو ما أجبر المختبرات على تكثيف دراساتها وتجاربها للوصول إلى لقاح مجدٍ.

لكن الأكيد أن اللقاحات المتوافرة تساعد على الحماية من فيروس كورونا، وتساعد أيضًا على حماية الأشخاص المعرّضين لخطر متزايد عند الإصابة، إضافة إلى أن التطعيم سيكون أداة مهمة للمساهمة في تضييق دائرة الوباء، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية، لكن هذا لا يمنع من تكثيف الدراسات حول اللقاحات وتعريف الناس بآثارها الجانبية، لتبقى أهم وسيلة لغاية الآن لمنع انتشار الفيروس هو الوقاية والامتثال للاشتراطات الصحية.

والله من وراء القصد.

