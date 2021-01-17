آراء

للموت حرمة أوجبها الشرع والاستهزاء بالاموات وقاحة لا يقدم عليها الا من يمثل أخلاقه، ويجب في حضرة الموت أو ذكر الميت الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إذ لا يمكن بأي عذر الاستهزاء أو ذكر مساوئه.

ان الحساب على الأفعال والأقوال محصور بيد المولى الرحيم لا بيد البشر، والله وحده هو من يعطي الحقوق لكل العباد ولما لا وهو القائل في كتابه {نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم} سورة الحجر (49).

هناك تغير بالعلاقات الاجتماعية دخلت على مجتمعاتنا الاسلامية المحافظة منها الجيد ومنها المسيء، والسبب في ذلك البعد عن الدين وتعاليمه السمحاء علاوة على التأثر من التقدم التكنولوجي، لكن ما حدث اخيرا من الاستهزاء من قبل البعض في وفاة احدى الشخصيات العربية العامة والبحث عما يقال بأنها أعمال قام بها غير سوية هذا ما لا يسكت عنه، لأن الذي يحاسب العبد هو الرحيم جلت قدرته، لذا وجب تقدير حرمة الميت، و ان كان من ضرورة ذكر الميت يتم ذكر محاسنه.

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يقول ابن القيم

{من عاب أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله فاياك والشماتة بأخيك فيعافه الله ويبتليك}.

