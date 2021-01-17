تأخر تسليم كتب اللغة العربية للمدارس الأجنبية

آراء

مشكلة مزمنة تعاني منها ادارات المدارس الخاصة الأجنبية... وهي التأخير في توزيع كتب اللغة العربية والتربية الاسلامية.. مع بداية كل فصل..! حيث تعاني معظم ادارات المدارس الخاصة الأجنبية من تأخير تسلّمها لكتب اللغة العربية المقررة على طلابها وطالباتها؛ خصوصاً مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. من مخازن وزارة التربية..!

فها نحن في مدارسنا الأجنبية.. وبعد أكثر من أسبوع من بداية التدريس في الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الحالية 2021 - 2020 ولمَّا يستلم طلابنا وطالباتنا كتب اللغة العربية وكتب التربية الاسلامية المقررة عليهم في الفصل الدراسي الثاني.

ورغم أن هذه المشكلة مزمنة وتكررت في سنوات سابقة إلا أنها مازالت من دون حل جذري؛ بسبب اختلاف توقيت الدراسة في المدارس الحكومية عن توقيت الدراسة في المدارس الأجنبية التي تدرّس ضمن منهجها، اللغة العربية والتربية الاسلامية للعرب وغير العرب.. المتزايدين فيها.

فنرجو من السادة مسؤولي وزارة التربية الكرام.. سرعة توزيع كتب اللغة العربية وكتب التربية الاسلامية.. مع بداية كل فصل دراسي من دون تأخير أوتسويف.. تحقيقاً لمصلحة الطلاب والطالبات في هذه المدارس النموذجية الخاصة.

وليحفظكم الله من كل مكروه.

