روني يتفرغ للتدريب

دوليه

أفاد نادي دربي كاونتي من الدرجة الاولى (الثانية عمليا) الانكليزية أول من امس أن مهاجمه قائد منتخب «الاسود الثلاثة» السابق واين روني اعتزل اللعب نهائيا للتفرغ الى تدريب الفريق.

وأوضح النادي في بيان أن الهداف التاريخي للمنتخب الانكليزي (53 هدفا) وفريق مان يونايتد (253) وقع عقدا لمدة عامين ونصف حتى صيف عام 2023 لتدريب الفريق بعدما كان يقوم بالمهمة مؤقتا منذ اقالة المدرب الهولندي فيليب كوكو في نوفمبر 2020. وأضاف أن روني (35 عاما) «اختار انهاء مسيرته الرائعة كلاعب للتركيز بشكل كامل على عمله مدربا» للفريق صاحب المركز 22 في ترتيب الدرجة الاولى التي تضم 24 فريقا. اما روني فقال «فخر كبير لي ان احذو حذو مدربين كبار امثال براين كلاف، جيم سميث، فرانك لامبارد وفيليب كوكو في تدريب دربي كاونتي». واضاف «اعد الجميع من مجلس ادارة وانصار النادي والعاملين في الجهاز الفني ان ابذل قصارى جهدي لتحقيق الامكانيات التي كنت شاهدا عليها في الاشهر الـ12 الاخيرة في هذا النادي التاريخي». وانتقل روني الى اللعب في صفوف دربي كاونتي في يناير 2020 وخاض معه 35 مباراة.

