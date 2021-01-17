كلوب يشتكي.. وفرنانديز يرد

دوليه

رد برونو فرنانديز على يورغن كلوب بعد أن اشتكى مدرب ليفربول من كمية ركلات الجزاء الممنوحة لمان يونايتد.

وأعرب كلوب عن استياءه من عدم حصول فريقه على ركلة جزاء خلال الخسارة أمام ساوثهامبتون في وقت سابق من هذا الشهر وأشار الألماني الى عدد الضربات التي احتسبت لصالح يونايتد.

ومنذ بداية الموسم الماضي، نال يونايتد 20 ركلة جزاء في الدوري الانكليزي الممتاز مقابل 10 لليفربول.

الرد جاء من نجم الشياطين الحمر البرتغالي فرنانديز، الذي سجل خمس ركلات جزاء في الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم، الذي أكد أنه لا يتأثر بمثل هذه التصريحات، مشيرا أيضا الى أن كلوب كان يحاول الضغط على الحكام قبل رحلة يونايتد الى أنفيلد اليوم.

وقال: «الناس تتحدث دائما، لكنني حقا لا أهتم. أنا لا أركز على ما يقولونه. لدينا لاعبون سريعون حقا في المقدمة».

وأضاف «أنتوني مارسيال هو واحد من أفضل اللاعبين ضد لاعب واحد في منطقة الجزاء، ماركوس راشفورد لاعب آخر سريع ولديه أقدام سريعة، ويمكنه أخذ الكرة بعيدا عن المدافع في أي لحظة. من الطبيعي في بعض الأحيان، بسبب ذلك؛ أن يُعَرقوا ويسقطوا وننال ركلات الجزاء». وتابع البرتغالي «يمكن للناس أن يتحدثوا ويقولوا ما يريدون، لكن بالنسبة لي وللفريق، النقطة الأساسية هي الاستمرار في القيام بالأشياء الصحيحة وعندما نحصل على ركلة جزاء لا نفكر سوى بتسجيلها، لقد لعبت في البرتغال وعندما تلعب في سبورتنغ لشبونة، يتحدث بنفيكا وبورتو دائما عن هذا النوع من الأشياء - أحيانا للضغط على الحكم».

ويزور يونايتد متصدر الترتيب منافسه حامل اللقب ليفربول والفارق بينهما 3 نقاط لمصلحة فريق المدرب البرتغالي سولشار. وحقق ليفربول لقبه الأول في الدوري الممتاز منذ عام 1990 العام الماضي، وأصبح في سجلاته 19 لقبا، على بعد لقب واحد من معادلة رقم ملك أولد ترافورد، وقال فرنانديز ان اللاعبين كانوا على دراية بمدى أهمية هذه السجلات للجماهير.

وقال: «لا تريد أن يكون منافسوك في مستواك، أو بنفس القدر من الجوائز مثلك، لذلك من الواضح للجميع هنا في النادي وفي غرفة الملابس، الجميع يعرف ماذا يعني ذلك للجماهير».

وختم حديثه بالقول: «سيكون الأمر أكثر متعة مع 21 لقبا لنا وليفربول لا يزال لديه 19 بالطبع».

