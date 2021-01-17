يوفنتوس وإنتر.. قمة في إيطاليا

دوليه

تواجه اليوم يوفنتوس مع انتر في قمة الجولة 18 من الدوري الايطالي. وكان الفريقان حسما التأهل الى ربع نهائي كأس ايطاليا قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما اليوم.

واحتاج الفريقان الى وقت اضافي مساء الأربعاء لحسم الفوز في ثمن النهائي، حيث شارك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من على مقاعد البدلاء ليحرز هدف الفوز 2 - 1 في شباك فيورنتينا كما شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كبديل ليقود يوفنتوس للفوز على جنوى 3 - 2.

ويحتل انتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع والذي يمتلك مباراة مؤجلة.

ويعيش يوفنتوس حالة من النشوة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، منذ الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد أمام فيورنتينا أواخر الشهر الماضي، من بينها الفوز على ميلان المتصدر بثلاثة أهداف لهدف.

من جانبه ابتعد انتر بفارق ثلاث نقاط عن ميلان المتصدر بعد خسارته أمام كالياري بهدفين لهدف وتعادله مع روما صاحب المركز الثالث بهدفين لكل منهما.

وقال أنطونيو كونتي مدرب انتر «حصلنا على وقت للتعافي قبل المباراة». وأضاف «كل انتصار يعطيك طاقة كبيرة، الانتصارات تشحذ الهمم».

وأوضح «حصلنا على وقت كاف لاستعادة توازننا قبل مباراة يوفنتوس التي أعتبرها اختبارا مهما لتأكيد المستوى الذي أصبحنا عليه والى أي مدى نجحنا في تقليص الفجوة مقارنة بالموسم الماضي، سنستعد للمباراة بالصورة الصحيحة».

ولعب كونتي في صفوف يوفنتوس حتى عام 2004 قبل أن يصبح مدربا للفريق وفاز معه بأول ثلاثة ألقاب في الدوري الايطالي في الطريق نحو حصد اللقب تسع مرات على التوالي، وتولى تدريب انتر في الموسم الماضي لكنه خسر المواجهتين أمام فريقه السابق.

ويلتقي كونتي وجها لوجه مع أندريا بيرلو المدرب الحالي ليوفنتوس والذي سبق له اللعب تحت امرة كونتي بين عامي 2011 و2014 في صفوف المنتخب الايطالي.

وقال بيرلو بشأن نجاح جنوى في التعادل 2 ـ 2 بعد تأخره بهدفين ليتم اللجوء الى الوقت الاضافي الذي حسمه يوفنتوس لصالحه «انه أمر مخز لأننا كان بمقدورنا أن نستثمر مجهوداتنا بشكل أفضل، لكن كان هناك الكثير من اللاعبين يخوضون مثل هذه المواجهات للمرة الأولى ومن المتوقع حدوث مثل هذه الأخطاء».

وشارك المدافع المخضرم جورجيو كيلليني في 60 دقيقة من المباراة بعد فترة غياب طويلة. وقال كيلليني «أشعر بأنني مثل لاعب يافع يسجل ظهوره الأول، لعبت بجوار المدافع رادو دراغوسين، الذي قد يصير في عمر ابني».

وأضاف «لقد ابتعدت لفترة طويلة (بين أكتوبر وديسمبر) بعد مشاكل متعاقبة، كان من المهم استعادة الثقة داخل الملعب».

