«سوبر إسبانيا» بين برشلونة وبلباو

دوليه

يلتقي برشلونة مع اتلتيك بلباو اليوم في نهائي كأس السوبر الاسباني المقام في مدينة اشبيلية. واقيمت البطولة هذا العام في اسبانيا بسبب ظروف جائحة كورونا اذ كان من المفترض أن تقام في السعودية بالنظام الجديد الذي استحدث في الموسم الماضي. وضمت البطولة بالاضافة الى طرفي النهائي فريقا ريال ومدريد وريال سوسييداد حيث تمكن برشلونة من تجاوز سوسييداد بركلات الترجيح الأربعاء الماضي، فيما تغلب بلباو على ريال مدريد 2-1 الخميس. وتقام البطولة برعاية كل من أرامكو السعودية، وطيران السعودية، وروح السعودية.

ويخوض الهولندي رونالد كومان النهائي الأول له في قيادة الجهاز الفني للنادي الكاتالوني وهو يطمح الى تحقيق اللقب الأول مع برشلونة. و أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، شكوكاً أثناء الاستعداد لمواجهة بلباو. وغاب ليونيل ميسي عن مواجهة نصف النهائي ضد ريال سوسيداد، بسبب معاناته من انزعاج عضلي في الساق اليسرى.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فان برشلونة استأنف تدريباته، أول من أمس، عقب الحصول على الراحة الخميس ، لكن المران شهد غياب ميسي.

وأشارت الى أن البرغوث الأرجنتيني لا يزال قادرًا على خوض نهائي السوبر، كما أنه غادر مع الفريق الكاتالوني الى اشبيلية امس.

وأوضحت أن الفريق الكتالوني سيخوض مرانه الأخير قبل المباراة، والذي سيوضح مدى قدرة ليونيل ميسي على اللعب ضد أتلتيك بلباو.

وفي عامي 1983 و2009، كان لقب كأس السوبر الاسباني من نصيب البارشا، بينما رفعه بلباو في 2015، وفي تلك النسخ الثلاث كان النهائي بنظام الذهاب والاياب. أما باقي النهائيات التسع التي تواجه فيها الفريقان، فكانت في مسابقة كأس ملك اسبانيا.

وتوج بلباو باللقب على حساب برشلونة في 3 نسخ كانت في أعوام 1902 و1932 و1984.وفي المقابل، فاز برشلونة بكأس الملك على حساب بلباو أعوام 1920 و1942 و1953 و2009 و2012 و2015.

