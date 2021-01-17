تأجيل انتخابات برشلونة

دوليه

أعلن برشلونة ثالث الدوري الاسباني أول من أمس تأجيل الانتخابات الرئاسية للنادي بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد وفرض قيوداً مشددة في كاتالونيا.

وكان من المقرر اجراء الانتخابات في 24 يناير الحالي لكنها تأجلت بسبب قيود التنقل التي تفرضها الحكومة الاسبانية لمكافحة الوباء الذي أدى الى وفاة أكثر من 53 ألف شخص في اسبانيا مع أكثر من مليوني حالة اصابة مؤكدة.

وتوصلت السلطات الاقليمية أول من أمس خلال اجتماع عن بعد مع النادي بعدم منح اي استثناء من أجل اقامة الانتخابات. وسيؤدي تأجيل الانتخابات لعدم وجود كيان اداري جديد في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في الشهر الحالي، فيما سيظل مستقبل النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي دون حل لفترة أطول.

وينتهي عقد ميسي في نهاية يونيو المقبل، حيث يمكنه مغادرة النادي مجانا، بعد أن فشل في محاولة لتأمين خروجه في الصيف الماضي. ولم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات لكن النادي قال في بيان انه سيطلب من حكومة اقليم كاتالونيا السماح للناس بالتصويت عبر البريد. واضاف البيان «لقد فهم النادي استحالة اجراء الانتخابات في الموعد المحدد بسبب قيود التنقل التي فرضتها الحكومة في السياق الحالي للوباء، لذلك يجب تأجيل موعدها».

وتابع «في هذا السياق طلب النادي من حكومة كاتالونيا تقييم امكانية تغيير التشريع الرياضي الحالي لتمكين التصويت عبر البريد في الموعد الجديد للانتخابات، وهو طلب تعهدت الحكومة بدراسته».

وكان النادي أعلن الخميس أن جوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا استطاعوا رسميا الحصول على الحد الأدنى من التوقيعات لقبول ترشيحهم للانتخابات الرئاسية والبالغة 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي. وقدم لابورتا الرئيس الاسبق للنادي (2003-2010) والمرشح الأبرز للفوز في هذه الانتخابات 10272 توقيعا، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات صادقت على 9625 توقيعا منها. وأشرف لابورتا على تعيين مواطنه جوسيب غوارديولا مدربا وقاد الفريق للعديد من الألقاب. ويدعي لابورتا أيضا أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع ميسي ويصر على أنه يمكن اقناع الأرجنتيني بالبقاء.

