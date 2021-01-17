فوز قطر وخسارة البحرين وتونس في «مونديال اليد»

دوليه

استهل المنتخب القطري بطل آسيا مشاركته في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر بالفوز على نظيره الأنغولي 30-25 لحساب المرحلة الأولى من المجموعة الثالثة، التي شهدت تعادل المنتخبين الياباني والكرواتي 29 – 29 أول من امس الجمعة. وانهى المنتخب القطري الشوط الأول لمصلحته بصعوبة 14-13، قبل أن يسترسل في نهجه الهجومي خلال الشوط الثاني ليحسم المباراة بفارق خمسة أهداف، حاصداً أول نقطتين له في البطولة. وفي المجموعة الثانية، بدأت تونس، وصيفة بطلة افريقيا التي تشارك في البطولة للمرة الرابعة عشرة، مشوارها بالسقوط أمام بولندا بعد مباراة متقاربة 28-30، بعدما أنهت الشوط الأول وهي على المسافة ذاتها من منافستها 17-17.وتدين بولندا بالفوز الى أركاديوز موريتو الذي سجل 11 من أهدافها الـ28. وضمن المجموعة ذاتها تعادل منتخب اسبانيا مع نظيره البرازيلي 29-29. وسيطرت اسبانيا على مجريات الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم بصالة العاصمة الادارية الجديدة، وحسمه لصالحه بنتيجة 16-13، وسط محاولات من منتخب البرازيل من أجل تقليص فارق الأهداف.وفي الشوط الثاني، شهد اللقاء اثارة حتى الثواني الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل 29-29. وحصد منتخبا البرازيل واسبانيا أول نقطة لهما في البطولة. فيما نال لاعب البرازيل، هانييل لانغارو، جائزة رجل المباراة، بعد نجاحه في تسجيل 6 أهداف. وفي المجوعة الرابعة، خسر المنتخب البحريني امام منافسه الدنماركي 20 – 34، فيما تغلب المنتخب الارجنتيني على نظيره الكونغولي 28 – 22. من جهة أخرى اكتسح المنتخب الألماني نظيره أوروغواي 43-14، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى التي شهدت فوز المجر على الرأس الأخضر 34 - 27. ونجح منتخب «الماكينات» في التفوق خلال أحداث الشوط الأول، وتقدم 16-4، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

