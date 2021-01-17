إصابة بوكيتينو بـ«كورونا»

دوليه

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي أول من أمس اصابة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». وأشار نادي العاصمة الفرنسية في حسابه على «تويتر» الى أن المدرب الذي استلم منصبه مطلع يناير الحالي «سيحترم الحجر الصحي» اذ اشرف على الفريق مساعداه خيسوس بيريز وميغيل داغوستيو في المباراة ضد أنجيه امس ضمن المرحلة العشرين من بطولة فرنسا. وأضاف «خضع بوكيتينو لفحص للكشف عن «كوفيد-19» فجاءت نتيجته ايجابية. وسيخضع للبروتوكول الصحي المعتمد». ويعاني ثلاثة لاعبين حالياً من فيروس كورونا المستجد ضمن تشكيلة باريس سان جرمان وهم البرازيلي رافينيا، الألماني ثيلو كيهلر والشاب كولين داغبا وسيغيبون أيضاً عن المباراة ضد أنجيه. وخاض سان جيرمان 3 مباريات حتى الآن باشراف بوكيتينو فتعادل مع سانت اتيان 1-1، وفاز على بريست 3-0 وتوج بكأس الأبطال على حساب مرسيليا 2-1 الأربعاء الماضي.