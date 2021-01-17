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دوليه

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  هيرموسو يغيب عن أتلتيكو


أظهرت الفحوصات التي خضع لها مدافع أتلتيكو مدريد ماريو هيرموسو، عن تعرضه لاصابة في الكاحل خلال مباراة اشبيلية. وعانى هيرموسو من اصابة أمام اشبيلية، باللقاء المؤجل عن الجولة الأولى، الذي أقيم الثلاثاء، وفاز به اتلتيكو (2-0). وقال أتلتيكو في بيان اول من امس: «هيرموسو خضع للفحوصات الطبية، على مدار اليومين الماضيين، للوقوف على اصابته». وأضاف: «أظهرت الفحوصات أن اللاعب، يعاني من التواء في الكاحل، وبالتالي سيحتاج الى فترة علاج، لم يتم تحديدها حتى الآن».ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ايبار، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ19 من الدوري.


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