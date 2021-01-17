الكونغولي جوتييه يسرق الأضواء

دوليه

خطف الكونغولي جوتييه مفومبي الأضواء في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر. ويعاني مفومبي من الوزن الزائد بصورة ملحوظة جدا حتى أن المعلومات الواردة من بعثه فريقه توضح أن وزنه 110 كليوغرامات رغم أن من يشاهده يرى أن هذا الرقم قليل بالنظر لحجم جسمه. وسجل اللاعب صاحب الـ26 عاما في مرمى الأرجنتين مساء الجمعة بالصالة المغطاة لستاد القاهرة لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة. وسرق مفومبي الأضواء حيث سجل 4 أهداف من 4 محاولات بدقة 100% وتألق بشكل مميز لافت رغم خسارة الكونغو (28-22). وينشط مفومبي في صفوف تروا الفرنسي ويجيد اللعب على الدائرة ويعد أحد أبرز عناصر منتخب الكونغو الديموقراطية.

