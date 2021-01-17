انسحاب أوكلاند من مونديال الأندية

دوليه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن فيروس كورونا تسبب بانسحاب أوكلاند سيتي النيوزلندي من بطولة كأس العالم للأندية 2020 والتي ستنطلق في قطر الشهر المقبل.

واعتبر الدحيل القطري متأهلاً للدور الثاني مباشرة عقب انسحاب أوكلاند وقرار «فيفا» بعدم تعويض الفريق النيوزلندي بفريق آخر. وجاء في بيان نشره الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي على الانترنت: «أبلغ أوكلاند سيتي فيفا أنه في ضوء جائحة كوفيد-19 وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتابع «فيفا»: «على الرغم من التواصل المنتظم بين الاتحاد الدولي والنادي والاتحاد النيوزيلندي واتحاد أوقيانوسيا في الأيام الأخيرة، الا أن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول الى حل». وأوضح «فيفا» أنه سينفذ بالتعاون مع السلطات القطرية بروتوكولاً طبياً وأمنياً شاملاً يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين.

وذكر «فيفا» أن منافسات كأس العالم للأندية ستنبقى بين الفرق المتأهلة والمعلن عنها مسبقاً «الدحيل والأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي وتيغريس، اضافة للفائز بنهائي ليبرتادوريس»، مشيراً الى أن الجولة الأولى لن تقام وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني وبخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير.

وستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيورخ السويسرية في التاسع عشر من الشهر الحالي.

