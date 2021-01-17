الأهلي يواجه البنك الأهلي

دوليه

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري بلقاء مثير بين البنك الأهلي وضيفه الأهلي حامل اللقب. ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 16 نقطة من 6 مباريات بفارق الأهداف فقط عن الزمالك الوصيف بينما يأتي البنك الأهلي في المركز بسبع نقاط من 7 مباريات. ويخشى الأهلي مفاجآت مدربه الأسبق محمد يوسف الذي سبق له قيادة الأحمر عام 2013 وحقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا بخلاف أنه قاد الفريق مرتين بشكل مؤقت بعد رحيل باتريس كارتيرون ومارتن لاسارتي وعمل مساعدا للثنائي. ويعرف يوسف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الأحمر ولذلك لن تكون المباراة سهلة للأهلي بقيادة مدربه بيستو موسيماني. ويسعى الأهلي لتعزيز صدارته للدوري وتحقيق فوز جديد حيث لم يفقد سوى نقطتين بالتعادل مع دجلة كما أن صفوف الأحمر تبدو شبه مكتملة بعودة مروان محسن وعمرو السولية ومحمود وحيد.

