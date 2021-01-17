بيراميدز يعود للانتصارات

دوليه

استعاد بيراميدز نغمة الانتصارات بفوز مثير على ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 3-1 على ملعب الدفاع الجوي اول من امس في ختام الجولة السابعة للدوري المصري. تقدم أحمد سامي لبيراميدز في الدقيقة 43 ثم توهج رمضان صبحي وسجل هدفين في الدقيقتين 61 و85 وأحرز المقاولون هدفه في الدقيقة 93عن طريق التونسي هيثم الجويني.ولم يفز بيراميدز في آخر جولتين بعد تعادلين مع دجلة والبنك الأهلي.ورفع بيراميدز بقيادة مدربه رودلفو أروابارينا رصيده إلى 12 نقطة متقدما للمركز الرابع وتجمد رصيد المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس عند 4 نقاط في المركز السادس عشر وله مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي.وفي مباراة أخرى، فاز إنبي على ضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 على ملعب بتروسبورت بالجولة ذاتها.

