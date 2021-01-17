بدر.. غني عن التعريف

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دائما ما تفتخر الشعوب وتعتز بابنائها المميزين ممن يعملون على صنع الانجازات والابداعات في شتى مناحي الحياة وطالما ان كرة القدم من الرياضات الاكثر متابعة نظرا للمنافسة الاثارة التي تطغى عليها، لذلك نجد أن لاعبي الكرة يتصدرون المشهد نظرا للابداعات التي يقدمونها.

وفي ملاعبنا على مر السنين، هناك الكثير من النجوم الذين تركوا بصمات ولهم اشراقات مضيئة في عالم الكرة ما زالت الجماهير تتذكرهم وتتغنى بما قدموه طوال الاعوام الماضية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك عبد الرحمن الدوله وعبدالله العصفور وعثمان العصيمي وحسن ناصر الشطي، بالاضافة إلى الجيل الذهبي بقيادة النجوم: جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وسعد الحوطي وعبدالعزيز العنبري ومحبوب جمعة وأحمد الطرابلسي وناصر الغانم وعبدالله بلوشي وغيرهم، ومن بعدهم توالت اجيال اخرى لها اضافات عديدة. إلا أنه في السنوات الاخيرة شحت ملاعبنا بالنجوم المبدعين ممن يستحقون أن تطلق عليهم صفة النجومية بالمعنى الصحيح، لكن النجم الكبير بدر المطوع ظل هو الاكثر حضورا وبريقا بالرغم من حالة اللاستقرار التي تعاني منه الكرة الكويتية في الاعوام الاخيرة. فهو يعد نجما حقيقيا نظير ما يسطره من إبداعات وتألق على المستطيل الاخضر فعندما تريد ان تقول لاعب كبير فهو كبير بعطائه ويكفي سجله البطولي ومساهماته مع الاصفر في إحراز البطولات منذ انطلاقته الفعلية في نهائي كاس سموالامير 2002-2003 عندما اشترك بديلا امام السالمية ونجح من تسجيل هدف رأسي ليعادل النتيجة 2-2 وحينها توج الاصفر بطلا عبر الركلات الترجيحية.

ومنذ ذلك الحين، أخذ «بدران» يواصل مسيرته البطولية ويساهم بشكل مؤثر في صناعتها، وكان مميزا مع المنتخب في الكثير من المناسبات، كما انه كان سفيرا مثاليا للكرة الكويتية باحترافه سواء قطر القطري او النصر السعودي.

ومايميز بدران انه عنصر ليس اي عنصر ضمن المجموعة، بل فارق عنهم كثيرا في كيفية تسخير قدراته لمصلحة فريقه، فهو يقوم بكل الادوار اذا ما اردته صانع للعب فهو كذلك، وكهداف حاضر عندما تتأزم الامور فتجده يمارس دوره الفعلي متفوقا على غيره. فما صنعه ومازال يقدمه بالرغم من تقدم العمر به يبرهن انه لاعب من الوزن الثقيل مهما تقدم به السن فأنه لن يتوقف عن العطاء. ومن يطعن ويقلل من مسيرة بدران فهو كأنه يقلب الامور ويخادع نفسه والادهى من ذلك من يدعي انه متخاذل فهذه ليست من طباعه، فيكفي ما يزخر به سجله الكروي ليكون ردا عليه ولا يمكن القبول بهذا الاتهام وكانه يستهدف بدران ويريد ان يقلل من مسيرته الكروية الناجحة. وقد يكون عطاء بدران قد تراجع في المواسم الأخيرة، وهو أمر طبيعي بحكم تقدم السن ومع ذلك فإنه ما زال لافتا ومتفوقا عمن اقل منه عمرا ويفترض اكثر منه نشاطا. وهذا لن يؤثر عليه اويقلل من مكانته بل زاده اكثر تقديرا من قبل عشاقه لكن ما يلفت الانتباه بهذا الشأن موقف مجلس ادارة القادسية «السلبي» اتجاه ما تعرض له نجم الفريق، فمداخلة الناطق الرسمي محمد معرفي في احد البرامج التلفزيونية ليست كافية إطلاقاً، لأن بدران رمز كروي يستحق الدفاع عنه من قبل من يملك القرار في النادي.

