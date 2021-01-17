كالعادة قرارات كروية.. للاستمرار!

محلية

كالعادة اتحفنا اتحاد كرة القدم بمجموعة قرارات اعفاءو الغاء للكثير من القرارات (كروت صفراء وحمراء وايقافات... إلخ) الفنية الكروية على اللاعبين من غير سبب مقنع...؟ الا اننا نستطيع بسهولة ان نعرف سبب هذا الالغاء خصوصا مع اقتراب موعد عقد الجمعية العمومية لتعديل بعض قرارات النظام الاساسي لتقليل عدد الاعضاء وامور اخرى ؟؟؟ الا انه من الواضح ان هذه القرارات ما هي الا ارضاء لبعض اعضاء الجمعية العمومية لكسب تأييدها لهم في اختيار اعضاء مجلس الادارة الجديد القادمين (سبعة اعضاء) ناهيك فيمن سيستفيد من هذه الاعفاءات من لاعبي اندية محدده ؟؟؟ فعلا انتم الاسوأ بجدارة بتاريخ هذا الاتحاد والعتب الكبير على اقدم عضو بالاتحاد الذي عاصر رجالات رياضة محنكين ورجالات كورة لم يتعلم منهم كيف يطور الكرة فنيا وليس اداريا... فقد اصبح مرجعا كرويا (لان ذاكرته جيدة) يستطيع ان يقول لكم من كان الافضل في ادارة اتحاد القدم خلال مسيرة اكثر من ثلاثين سنة عضوا بالاتحاد لانه عاصر خبرات كروية محترمة سواء بالملعب او بالادارة ...ولكن بهذه الطريقة لا يسعنا الا ان نقول له مبروك على استمرارك .....؟

والعتب الكبير كما قلت من زمان واكرره باستمرار هو ضعف الجمعيات العمومية التي هي من تختار الاسوء لادارة اتحاد القدم ويوافقون بالموبايل (WhatsApp) على القرارات الارتجالية المحبطة للكره الكويتية. خسارة والف خسارة على تاريخ الازرق الذي دمر ومازال يدمر بيد اناس ضعفاء كرويا ورياضيا.

