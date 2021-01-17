الأزرق وفلسطين يتدربان اليوم على ستاد جابر

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يخوض الأزرق نظيره الفلسطيني اليوم تدريبهما الأخير على ستاد جابر الذي سيحتضن غداً المباراة الودية التي تجمعهما ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتدرب المنتخب الفلسطيني الذي يقوده الجزائري نور الدين ولد علي على ستاد ثامر بمشاركة 21 لاعباً استدعاهم المدرب للمواجهة الودية، وسيتدرب اليوم على ملعب المباراة.

في المقابل، تدرب الأزرق أمس على ستاد جابر بقيادة المدرب الإسباني أندريس كاراسكو وبحضور جميع اللاعبين الذين ضمتهم القائمة دون وجود أي غيابات.

وتنتظر المنتخب مباراتان حاسمتان في المجموعة الثانية للتصفيات أمام أستراليا والأردن يومي 25 و30 مارس المقبل. وتتصدر أستراليا المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الأزرق المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني، فيما تأتي نيبال في رابعة برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايوان الترتيب دون رصيد من النقاط.

من جانب آخر، يعقد في 12:00 ظهر اليوم المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة وذلك بحضور مدربي المنتخبين ولاعب من كل فريق، ويسبق المؤتمر الصحافي، الاجتماع الفني للمباراة والذي سيعقد في الساعة 11:00 صباحاً.

