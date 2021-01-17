العبدالله: إنجازات «الطموح» أثناء «كورونا» تفوق الوصف

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أشادت الرئيس الفخري لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله بالجهود التي بذلها القائمون على إدارة نادي الطموح الرياضي، خلال فترة الحظر جراء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن ما حققه النادي من إنجازات ونجاحات في تلك الفترة لدعم أبنائنا من ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم يفوق الوصف ويثلج الصدر. وأضافت العبدالله خلال حفل مصغر أقامه نادي الطموح لتكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين إضافة إلى عدد من أبطال النادي ومدربيه، أن نادي الطموح فتح المجال لأعضائه من ذوي الإعاقة للاستفادة من أوقاتهم بأفضل صورة عبر برامج وأنشطة تم تنظيمها إلكترونياً «عن بعد» خلال فترة الحجر، لم تستهدف أبطالنا من ذوي الإعاقة فقط بل شملت أولياء أمورهم وكافة شرائح المجتمع من خلال المحاضرات والورش العملية، فضلا عن التواصل المستمر مع المدربين والمتخصصين عبر المنصة الإلكترونية.

