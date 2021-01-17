المزين بطل «الإسكواش»

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نال لاعب نادي الكويت عبدالله المزين لقب بطولة الكويت الثالثة عشرة المفتوحة للاسكواش لفئة العمومي بعد تغلبه علي لاعب اليرموك علي الرامزي بثلاثة اشواط دون مقابل، وجاء في المركز الثالث اللاعبان عمار التميمي (اليرموك) و محمد التركي (العربي) .

وأقيمت المباريات على ملاعب مجمع الشيخ سالم الصباح الدولي في مقر الاتحاد في جنوب السره. وفي بطولة تحت 19 سنة اكتسح لاعبو القرين المراكز الثلاثة الاولى وجاء بدر المغربي في المركز الاول بتغلبه بالنهائي على زميله سيف وائل بثلاثة اشواط دون رد، وتقاسم المركز الثالث محمد عبدالجادر (القرين) وحسين الزعتري (اليرموك).من جانب آخر، تنطلق اليوم البطولة الفردية الاولى للسيدات بمشاركة 32 لاعبة وتستمر المنافسات 4 ايام حيث تقام المباراة النهائية الاربعاء المقبل على ملاعب مجمع الشيخ سالم الصباح.

