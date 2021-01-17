عقوبة مغلظة في انتظار الظفيري

محلية

تقدم لاعب القادسية أحمد الظفيري باعتذار إلى الحكم علي عباس الذي أدار نهائي كأس ولي العهد بين القادسية والكويت وتعرض للهجوم من لاعب الأصفر في نهاية المباراة. وكتب الظفيري على حسابه الشخصي في موقع تويتر : «أعتذر لمن ساءه المشهد ولم يرضه المنظر الذي لا يعكس أخلاقي الشخصية والرياضية»، متقدماً بالاعتذار إلى الحكم وأسرته الكريمة. ومن المنتظر أن تتخذ لجنة الانضباط عقوبات صارمة في حق الظفيري ورضا هاني بعد ان رفع الحكم تقريراً يدين ثنائي الأصفر، ومن المتوقع أن تصل عقوبة الظفيري إلى الإيقاف لمدة طويلة أو حتى الشطب مع غرامة مالية مع العلم أن اللاعب يحق له استئناف العقوبة.