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تعادل العربي والسالمية ودياً

راشد خلف
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الأحد 17 يناير 2021

سجل الوافدان الجديدان في صفوف العربي الفلسطيني عدي الدباغ وحسين الحربي حضورهما في اللقاء الودي الذي جمع الأخضر مع السالمية أول من أمس وانتهى بالتعادل 3-3. وأحرز الدباغ الهدفين الأول والثالث بينما سجل الحربي الهدف الثاني، في المقابل أحرز أهداف السماوي دوغلاس هدفين وباتريك فابيانو من ركلة جزاء. وكانت إدارة العربي أعلنت عن التعاقد مع الدباغ بديلاً للغيني سيكو كيتا الذي استغنت عنه، في الوقت الذي اقترب فيه الثنائي: السوري علاء الدالي والسوداني سيف تيري من الانضمام إلى القلعة الخضراء بديلين للعاجي سيدريك هنري والغاني عيسى يعقوبو اللذين لم يقدما المستوى المأمول منهم في الفترة الماضية، بخلاف الليبي السنوسي الهادي والسوري أحمد الصالح اللذين قدما مستوى ممتازاً، رغم أن الأخير غائب حالياً بسبب الإصابة ويقضي فترة التأهيل.


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