«طائرة الكويت» للاحتفاظ بالصدارة أمام القادسية

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يأمل الكويت في مواصلة الانتصارات والمحافظة على الصدارة عندما يلتقي القادسية في 07:00 مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي تشهد لقاء آخر يجمع كاظمة مع الجهراء في 05:00، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة، يأتي بعده كاظمة والعربي بـ 12 نقطة لكل منهما، ثم القادسية 10 نقاط والجهراء 9 نقاط ، وأخيراً الشباب 7 نقاط. ويسعى الكويت اليوم إلى تعميق جراح القادسية الذي سقط بصورة مفاجئة أمام الجهراء في الجولة الماضية ما أضعف حظوظه في المنافسة الجدية وأدخله في حسبه الصعود والهبوط إذ يهبط صاحب المركز السادس، فيما يلعب صاحب المركز الخامس مع ثاني الدرجة الأولى. ويريد الأبيض بقيادة مدربه التونسي خالد بلعيد الاستمرار في تحقيق الانتصارات وعدم التعثر اليوم للبقاء في الصدارة بعيداً عن كاظمة والعربي المتربصين. وفي المباراة الثانية يأمل البرتقالي الذي ثأر من العربي في الجولة الماضية، في مواصلة صحوته والمحافظة على آماله في المنافسة على لقب البطولة.