10 أعوام على ربيع الدمار!

الاخيرة

في 10/5/2010 أي سبعة أشهر قبل بدء الربيع العربي في تونس الذي امتد لباقي الدول كتبت مقالاً في جريدة الانباء عنوانه «2011 أخطر أعوام العرب» ذكرت فيه نصاً أن ذلك العام سيصبح الأخطر في تاريخ العرب و«أن ما سيحدث فيه قد ينسينا كوارث أعوام 48، 67، 75، 90، 2001 فنحن الأمة الوحيدة التي تنتقل أوضاعنا من السيئ إلى الأسوأ» انتهى.

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وذكرت في مقالات لاحقة كتبتها مع بدء اشتعال الربيع في عدة دول عربية كما توقعت وهو قطعاً أخطر بكثير من النكبات والكوارث السابقة التي كانت تصيب دولة أو شعباً عربياً واحداً، بأن الإشكال ليس بدخول دولة ما للربيع، الإشكال الحقيقي في كيفية الخروج منه مشبها حال الدول بمجموعة أفراد رمتهم عاصفة عاتية بالبحر، هم نزلوا في وقت واحد إلا أن الأكثر تأهيلاً سيخرج سريعاً من اليم، وسيتلوه الأقل قدرة حتى نصل للحالات المترهلة التي ستبقى في بحر الاشكالات والحروب الأهلية لأزمان طويلة ولتدفع أثماناً باهظة وهو تماماً ما حدث، فقد خرجت تونس ومصر من الفوضى وسفك الدماء وبقيت دول أخرى كسورية وليبيا واليمن في البحر تصارع للبقاء.

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وحفاظاً على التاريخ وتذكيراً به، فقد حاولت بعض التنظيمات المؤدلجة الممولة من الخارج القيام بربيع عربي في الكويت وبعض الدول الخليجية بعد أن نجحت مبدئياً في الوصول للسلطة في أكثر من بلد عربي وكان الهدف الخافي هو التمكن عبر الثورة من الوصول للثروة النفطية من أموال وصناديق سيادية كي يمكن لها من خلال تلك السيطرة تمويل الانظمة الثورية الجديدة التي أوصلها الربيع العربي وأرحام المخابرات الدولية التي تحتضنها للحكم في أكثر من بلد عربي فقير، إلا أن الله خيب مسعاهم فمع توقف الإمداد المالي الذي توقف بفشل مشروع «الربيع الخليجي» تساقطت الأنظمة التابعة لهم في مصر وتونس وليبيا... إلخ.

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آخر محطة: أحذر من أن هناك تنظيمات مؤدلجة انقلابية تدار من الخارج ستحاول في السنوات القليلة القادمة خلق ربيع فوضوي خليجي مستغلة سوء الأحوال الاقتصادية وبعض الانسدادات السياسية بالداخل، مع متغيرات دولية وبقاء دول محيطة بإقليم الخليج شمالاً وجنوباً في حالة اضطراب وفوضى عارمة لنقل شرارة الحريق منها لدولنا... وأعذر من أنذر!

