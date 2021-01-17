loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الاكتئاب والتوتر يؤثران سلباً على فعالية لقاح «كورونا»


إذا كنت تنوي تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، فإن الأمر يتطلب منك ما هو أكثر من مجرد تحديد موعد.
فقد كشفت دراسة علمية أميركية جديدة أن الاكتئاب والتوتر من الممكن أن يسببا ضعفا في استجابة الشخص المناعية للقاح «كوفيد-19»، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقصير المناعة ضد الفيروس.
ومع ذلك، وجد باحثو جامعة ولاية أوهايو الذين كتبوا البحث أيضا أن هناك نشاطين إذا تم ممارستهما سيساهما في زيادة الاستجابة المناعية لفيروس كورونا، حتى بين أولئك الذين يعانون من حالات قد يكون لها تأثير ضار على مناعتهم على المدى الطويل، وهما النوم وممارسة الرياضة. وأوضحت جانيس كيكولت جلاسر، مؤلفة الورقة البحثية ومديرة معهد أبحاث الطب السلوكي في جامعة ولاية أوهايو: «من الممكن القيام ببعض الأشياء البسيطة لتعظيم الفاعلية الأولية للقاح».
ويوصي مؤلفو الورقة بأن «أي شخص يخطط للحصول على لقاح «كورونا» يجب أن يتأكد من حصوله على قسط كاف من النوم في الليلة التي تسبق تطعيمه، وكذلك ممارسة تمارين قوية في فترة الـ24 ساعة السابقة أيضا».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة