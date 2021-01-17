الاكتئاب والتوتر يؤثران سلباً على فعالية لقاح «كورونا»

الاخيرة

إذا كنت تنوي تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، فإن الأمر يتطلب منك ما هو أكثر من مجرد تحديد موعد.

فقد كشفت دراسة علمية أميركية جديدة أن الاكتئاب والتوتر من الممكن أن يسببا ضعفا في استجابة الشخص المناعية للقاح «كوفيد-19»، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقصير المناعة ضد الفيروس.

ومع ذلك، وجد باحثو جامعة ولاية أوهايو الذين كتبوا البحث أيضا أن هناك نشاطين إذا تم ممارستهما سيساهما في زيادة الاستجابة المناعية لفيروس كورونا، حتى بين أولئك الذين يعانون من حالات قد يكون لها تأثير ضار على مناعتهم على المدى الطويل، وهما النوم وممارسة الرياضة. وأوضحت جانيس كيكولت جلاسر، مؤلفة الورقة البحثية ومديرة معهد أبحاث الطب السلوكي في جامعة ولاية أوهايو: «من الممكن القيام ببعض الأشياء البسيطة لتعظيم الفاعلية الأولية للقاح».

ويوصي مؤلفو الورقة بأن «أي شخص يخطط للحصول على لقاح «كورونا» يجب أن يتأكد من حصوله على قسط كاف من النوم في الليلة التي تسبق تطعيمه، وكذلك ممارسة تمارين قوية في فترة الـ24 ساعة السابقة أيضا».

