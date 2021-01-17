حوت نافق بطول 6 أمتار تحت جسر جابر

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رصدت عمليات خفر السواحل والانقاذ البحري امس حالة نفوق لحوت يبلغ حجمه 20 قدما تقريبا (نحو 6 أمتار) في منطقة «الحيشان» بالقرب من جسر جابر، وكانت الهيئة العامة للبيئة قد استجابت لبلاغ من عمليات خفر السواحل والانقاذ البحري وقامت بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لاجراء اللازم.

ومن جهة ثانية اخطرت الهيئة كلا من وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية لاتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة بغية تجنب اي خطر ملاحي قد ينجم عن الحادثة.

وفي سياق اخر رصدت الهيئة العامة للبيئة اول من امس عددا من الاشخاص اثناء دخولهم محمية الجهراء بشكل غير قانوني بقصد الصيد باسلحة نارية ما يعد لقانون حماية البيئة وعليه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لاستدعائهم واخذ الاجراءات القانونية بحقهم.

