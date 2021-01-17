تأجيل تحميل شركات الطيران فحص PCR

وطن النهار

يستقبل مطار الكويت الدولي اليوم عدداً من الطائرات القادمة وعلى متنها جاليات العمالة المنزلية ويأتي ذلك ذلك استئنافا لخطة عودة العمالة المنزلية من الخارج بعد اعلان الادارة العامة الطيران المدني عن فتح الاستقدام الجديد للعمالة المنزلية بعد ان قاموا بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية «بالسلامة».

وفي السياق ذاته كانت الادارة العامة للطيران المدني، اصدرت تعميماً الى جميع الجهات العاملة في مطار الكويت، اعلنت فيه تأجيل تحميل شركات الطيران كلفة فحصي الـ pcr للقادمين.

وجاء في التعميم بناء على قرار مجلس الوزراء والذي يشير الى تحميل شركات الطيران كلفة اجراء فحصين PCR عند الوصول وخلال فترة الحجر لجميع القادمين الى البلاد، بأنه سوف يتم تأجيل العمل بهذا القرار لحين استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية الخاصة بذلك وحتى اشعار آخر وكان مجلس الوزراء قرر قبل ثلاثة ايام، تحميل شركات الطيران كلفة اجراء فحصين PCR للقادمين الى الكويت، فحص عند الوصول وآخر خلال فترة الحجر الصحي، وذلك اعتباراً من 17 يناير الحالي.

الجدير بالذكر ان الادارة العامة للطيران المدني كانت قد قررت بناء على توجيهات مجلس الوزراء تقليص مدة صلاحية شهادة PCR للمسافرين القادمين الى 72 ساعة بدلاً من 96 ساعة كما كان معمولاً به في السابق، مع الزام كل القادمين باحضار شهادة الخلو من الفيروس عند قدومهم الى البلاد.

من جانب آخر تعتبر منصة «بالسلامة» الالكترونية منصة متخصصة لتسهيل عودة العمالة المنزلية «مادة 20» من الدول المحظورة الى الكويت وفق اجراءات محددة وآلية تراعي الاشتراطات الصحية المطلوبة.

ويهدف مشروع المنصة الذي اعدته شركة «ناس» للخدمات الأرضية المعتمدة في مطار الكويت الدولي من قبل الادارة العامة للطيران المدني الى تخفيض تكلفة عودة العمالة المنزلية الى البلاد على الكفيل فضلا عن تخفيف قيود الحجر الصحي «14 يوما» في دول الترانزيت على ان يقضي العامل مدة الحجر في دولة الكويت.

