435 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 157399 حالة دون تسجيل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 947 حالة.

وذكرت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5774 حالة.

وأضافت ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 8651 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1389294 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 349 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 150678 حالة.

