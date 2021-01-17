«الإطفاء»: إخماد حريق معارض الأدوات الصحية في الشويخ

وطن النهار

أعلنت قوة الاطفاء العام تمكن سبعة فرق تابعة لها من السيطرة على حريق نشب فجر امس السبت في عدد من معارض للأدوات الصحية في منطقة الشويخ الصناعية. وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في القوة في بيان صحافي ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي بلغت مساحته نحو خمسة آلاف متر مربع ولم يسفر عن وقوع اي اصابات بشرية. وأضافت ان هناك مخالفات رصدتها فرق الاطفاء اثناء تعاملها مع الحادث مما حدا بها الى استدعاء فريق التفتيش التابع لادارة وقاية محافظة العاصمة لاتخاذ اللازم في حين باشرت فرق التحقيق عملها لكشف اسباب الحريق.

ولفتت الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح حرص على متابعة الاجراءات التي طبقتها فرق الاطفاء خلال تعاملها مع الحادث. وحضر الى الموقع رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ونائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد وعدد من قيادات الاطفاء ووزارة الداخلية والطوارئ الطبية.

