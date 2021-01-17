«ربط المطلاع» وتعديات منتزه الجهراء على طاولة «البلدي» غداً

وطن النهار

يناقش المجلس البلدي في انعقاده غدا طلب الهيئة العامة للبيئة اعادة تخصيص المواقع المحيطه في موقع قسائم خلط الأسفلت والخرسانة الكائن في منطقة الشدادية وجنوب شرق الصليبية وشرق الصليبية، كما سينظر الى الردود المؤجلة على اسئلة الأعضاء من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية ومن اهمها المخالفات والتعديات على على منتزة الجهراء القومي.

كما سيتابع المجلس توصيات اللجان ولجان المحافظات على عدد من المشاريع ومن اهمها توصية لجنة الجهراء بشأن استحداث طريق من السليل الجهراء يربط الدائري السادس في مدينة المطلاع، وسيتطرق الى الزيارات والاجتماعات مع الجهات الحكومية، والتي ذللت بدورها الكثير من العوائق وقربت وجهات النظر بين اعضاء المجلس والجهاز التنفيذي للبلدية والجهات الحكومية.

وسيتناول المجلس الاقتراحات المقدمة من قبل الاعضاء ومن ضمنها تركيب كاميرات في المطاعم واعادة تنظيم وتطوير البنية التحتية في منطقة بنيد القار.

من جانب آخر، ضمن اطار الجولات الميدانية التي تقوم بها الاجهزة الرقابية في فرع بلدية محافظة الفروانية نفذ قسم ازالة المخالفات جوله ميدانية في منطقتي العارضية وصباح الناصر على المحال في السكن الخاص بناء على طلب من وزارة الداخلية بوجود تجمعات وشكاوى من سكان المنطقتين. وأوضح رئيس قسم الازالة فهد المويزري ان الجولات اسفرت عن توجيه 16 تنبيها تضمنت 12 تنبيها لمطاعم في منطقة العارضية و4 تنبيهات لمطاعم في منطقة صباح الناصر على ضرورة الاغلاق عند الساعة 12 منتصف الليل. ومن جانب آخر قام الفريق الرقابي بفريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة الفروانية تنفيذ جولة ميدانية في منطقة الفروانية بناء على شكوى من وزارة الأوقاف بوجود تعديات على املاك الدولة متمثلة في مظلات مخالفة وأسوار تعيق حركة مرتادي المسجد. وفي هذا السياق اوضح رئيس فريق الطوارئ في فرع بلدية المحافظة احمد الشريكه انه تم توجيه 6 انذارات نهائية لازالة هذه التعديات.

