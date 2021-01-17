«التربية» حسم «ترحيل الدرجات» اليوم

وطن النهار

بينما تبحث اللجنة التعليمية بمجلس الأمة اليوم مع قياديي وزارة التربية آلية احتساب درجة الفصل الدراسي الأول للطلاب في المرحلة الثانوية وامكانية ترحيل نسبة من الدرجات الى اختبارات الفصل الثاني بعد الغاء الاختبارات الورقية والالكترونية للفصل الاول، اكد مصدر رفيع لـ«النهار» ان ترحيل الدرجات يحسم اليوم في اجتماع «التعليمية» مشيرة الى ان قياديي التربية سيسعون الى اقرار ترحيل جزء من درجات الاختبارات وبنسبة 70 في المئة او اقل قليلا لتحتسب مع درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وفيما يخص آلية الدراسة خلال الفصل الثاني اوضح المصدر ان التربية وضعت خطتين الاولى تتحدث عن استمرار التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني فيما تشير الخطة البديلة الى العودة الجزئية وتعليم بنظام مدمج للطلبة في المدارس ليكون قسم تعليم عن بعد واخر حضوري منوهة الى ان كل الخيارات تخضع لرأي وموافقة السلطات الصحية.

وحول آلية رصد الدرجات في نظام سجل الطالب والذي يفترض ان يتم قبل تعطيل الادارات المدرسية الخميس المقبل اكد المصدر ان قطاع التعليم العام سيصدر نشرة لآلية رصد الدرجات اليوم الاحد.

