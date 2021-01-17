400 دينار إضافية لحملة الدكتوراه في هيئة التطبيقي و200 للماجستير

وطن النهار

قال المستشار وائل المطوع رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية ان مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كان قد وافق مشكورا في العام 2014 على صرف 200 دينار لحملة الماجستير، 400 دينار لحملة الدكتوراه لأعضاء هيئة التدريب في كليات ومعاهد الهيئة اسوة بالمعلمين حملة الشهادات العليا بوزارة التربية، مشيرا الى ان المدربين حتى الآن ينتظرون اعتماد هذا القرار من ديوان الخدمة المدنية.

وطالب المطوع رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وكذلك وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف بصفته على رأس الهرم التعليمي وعضوا بمجلس الخدمة المدنية بإقرار هذا البدل بأسرع وقت، كونه مطلبا عادلا يحقق مبدأ العدل والمساواة وينصف اعضاء هيئة التدريب ويوفر لهم الاستقرار ويعينهم على اداء مهامهم التدريبية وتخريج اجيال جديدة على اعلى مستوى من المهارة والتدريب ويشجع المدربين الجدد على السعي للحصول على الشهادات العليا وتطوير انفسهم.

