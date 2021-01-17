320 ضابط اختصاص بـ «القرعة» انضموا لأكاديمية سعدالعبدالله

وطن النهار

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في حدث تاريخي يحسب لوزارة الداخلية اجريت أمس القرعة العلنية أمام المتقدمين للقبول للالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية، بحضور وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام و عدد من مسؤولي الوزارة .

فقد اجريت القرعة أمام المتقدمين و شارك في الاختيار وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية عصام النهام وتم اطلاع المتقدمين على الاسماء قبل دخول اوراقهم في صناديق القرعة، كما قام الضباط العامليون على القرعة بالمشاركة في سحب الاسماء لضمان نزاهة القرعة والتي تمت بكل سلاسة و أمام اعين المتقدمين ووسائل الاعلام .

وقد اعرب عدد من المتقدمين عن رضاهم عن عملية الاقتراح حيث قالوا إن العملية سلسة و أمام اعيننا و رغم ان البعض منهم لم يحالفه الحظ إلا انه كانوا راضين. ومن جانبه أعلن مدير عام اكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الامنية اللواء ناصر بورسلي عن قبول 320 طالب ضابط اختصاص سوف يلتحقون بالاكاديمية في شهر مارس المقبل على ان تكون دراستهم لفصليين دراسيين يحصلون بعدها على رتبة ملازم وبعدها بعام يتم ترقيتهم الى رتبة ملازم اول.

واوضح ان اي طالب اجتاز القرعة سيتم اجراء الفحص الطبي له واذا اصبح غير لائق صحيا لا يكون له بديل له حتى وان كان هناك عدد كبير ممن لم يتجاوزا الفحوصات الطبية، مشيرا الى ان الفحص قبل اجراء القرعة تم لعدد كبير من المتقدمين بلغ 1181 وآخذ وقتاً طويلاً حتى تم الحصول على النتائج، مؤكدا ان العدد الذي يجتاز الشروط الطبية هو من سيتم قبوله بشكل نهائي.

واشار إلى ان التخصصات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية نحو 42 تخصصا من ضمنها التخصصات العلمية وعددها 12 تخصصا تقدم لها الطلبة و 10 تخصصات ادبية وهناك تخصصات لم يتقدم لها أحد .

ولفت الى ان عملية تسجيل قبول الطلبة الضباط من حملة شهادات الثانوية مازالت جارية على ان يتم اجراءات المقابلات في شهر مارس ومن ثم ستجري لهم القرعة بعد العيد مباشرة وستكون القرعة في اكاديمية سعد العبدالله باجراءات مماثلة لقبول طلبة الضباط الاختصاص موضحا ان العدد الذي سيتم قبوله الى الان التنسيق جار مع القيادة العليا في وزارة الداخلية.

وحول موعد تخرج طلبة السنة الرابعة من الطلبة الضباط في اكاديمية سعد العبدالله قال اللواء بورسلي اننا ننتظر تعليمات الديوان الاميري الذي يحدد الموعد والاجراءت المترتبة على الية التخريج .

واكد ان اقتراح اجراء القرعة للطلبة المقبولين سليم وهو برغبة من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وباشراف ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

وقال ان التخصصات النادرة التي تقدم لها الطلبة في مجال الكيمياء والحاسب الالي والالكترونيات وهناك تخصصات نادرة كالامن السيبراني وهو مطلوب ولابد ان ينخرط الشباب بهذا التخصص بعد حصولهم على شهادة الثانوية العامة حتى يكون رافدا لدعم العملية الامنية.

احترموا الصحافيين!

في تصرف مرفوض من بعض افراد أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية تجاه الصحافيين حيث قاموا بمنع الصحافيين من التحدث فيما بينهم او اخراج الهاتف للتصوير او لكتابة المادة الصحافية، فضلا عن عدم تخصيص مكان للصحافيين حيث قاموا بتوزيع الاعلاميين مع المتقدمين للقرعة فيما عمد بعض افراد الاكاديمية إلى نقل الصحافيين من مكان إلى اخر متجاهلين دورهم في التغطية الاعلامية المكلفين بها لابراز دور الاكاديمية في تغطية الحدث، واخيرا قام أحد افراد الاكاديمية بأخذ بطاقة صحافي جريدة «النهار» ونقله من مكان إلى مكان اخر شديد السوء حيث وفر له مقعداً خلف جدار اسمنتي عازل ويحجب عنه تغطية الحدث بل وكان المقعد خلف أحد الابواب الحديدية وبجانب سلال القمامة وكأنه يوجه رسالة إلى الاعلام الكويتي بهذا التصرف غير المسؤول، متجاهل دور الاعلام الكويتي الكبير في تغطية الاحداث اول فأولاً .

وتسأل جريدة «النهار» وزارة الداخلية هل تقبل بهذا التصرف غير المبرر من عدم توفير مكان خاص للاعلاميين لتغطية الحدث وصولا إلى عدم احترام بعض افراد كلية سعد العبدالله للعلوم الامنية للاعلاميين.